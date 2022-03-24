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Смольный меняет верхнюю границу авансов при исполнении городских контрактов

Правительство Петербурга разработало изменения в собственное постановление «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Санкт-Петербурга». На фоне роста цен чиновники помогают поставщикам, увеличивая лимиты авансирования.

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Проект изменений опубликован 24 марта. В нем говорится, что исполнительные органы государственной власти и подведомственные им казенные учреждения при заключении контрактов на поставку лекарств и медицинских изделий вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 70 процентов от всей суммы. В контрактах на строительство и реконструкцию дорожных объектов можно выдавать аванс до 50%.

В действующей версии постановления установлено несколько лимитов. В частности, до 100% можно авансировать услуги по предоставлению связи, проведению дополнительных образовательных программ, участию в конференциях. Для различных других видов предусмотрено авансирование до 10%, 15%, 30%.

Ранее с просьбой поддержать отрасль к Смольному обратились поставщики социального питания. Одна из мер — увеличение объемов авансирования. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Карабас Барабас
"до 100% можно авансировать проведение дополнительных образовательных программ, участие в конференциях". Шикарно, авансировать на 100% можно то что проверить трудней всего.
Тупо дали понять: выводить деньги из бюджета будем ещё быстрее, результат нам не важен.
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