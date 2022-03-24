Смольный меняет верхнюю границу авансов при исполнении городских контрактов

Проект изменений опубликован 24 марта. В нем говорится, что исполнительные органы государственной власти и подведомственные им казенные учреждения при заключении контрактов на поставку лекарств и медицинских изделий вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 70 процентов от всей суммы. В контрактах на строительство и реконструкцию дорожных объектов можно выдавать аванс до 50%.



В действующей версии постановления установлено несколько лимитов. В частности, до 100% можно авансировать услуги по предоставлению связи, проведению дополнительных образовательных программ, участию в конференциях. Для различных других видов предусмотрено авансирование до 10%, 15%, 30%.

