«Коммерсант»: СМИ опасаются, что блокировка Google News приведет к снижению трафика

Российские издания считают, что блокировка Google News на территории РФ может привести к снижению трафика. Об этом 24 марта сообщает «Коммерсант».



Как отмечают издатели, доля трафика из Google News была небольшой, но блокировка чревата возможным закрытием доступа к рекомендательным сервисам. Речь идет, например, о Google Discover, который представляет из себя персонализированную ленту рекомендаций.



«Google News сам по себе для нас, как, вероятно, и для других медиа, никогда не был основным источником и приносил мало трафика. Так, в сравнении с «Яндекс.Новостями» Google News за последний месяц принес в 50 раз меньше читателей. Но снижение трафика с других сервисов Google может стать ощутимым, в первую очередь это Discover», — считает главный редактор Rusbase Светлана Зыкова. Издатель N+1 Андрей Коняев отмечает, что Google Discover является крайне важным источником трафика для небольших нишевых медиа.

