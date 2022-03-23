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Роскомнадзор заявил о блокировке Google News в России

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Роскомнадзор решил заблокировать доступ к интернет-сервису News.Google в России, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора, уточнив, что решение было принято на основании требования Генпрокуратуры.

«Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — сказал представитель Роскомнадзора.

В ведомстве также напомнили, что в России согласно действующему законодательству (ст. 207.3 УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии.

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Комментарии (17)

Alex000
Ещё интересна реакция гугла на это. Махнут таки шашкой первыми (вполне возможно), или подождут, пока сами себе хвост по частям того.
Александр Н
А ведь в телеграме тоже очень много "недостоверной общественно значимой информации о ходе...". Когда его заблочат ?
Фомальгаут
Когда Интернет отрубать будем, начальник?
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