Роскомнадзор заявил о блокировке Google News в России

Роскомнадзор решил заблокировать доступ к интернет-сервису News.Google в России, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора, уточнив, что решение было принято на основании требования Генпрокуратуры.
«Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — сказал представитель Роскомнадзора.
В ведомстве также напомнили, что в России согласно действующему законодательству (ст. 207.3 УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии.