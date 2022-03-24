В Петербурге активистов продолжают отвозить из домов в суды за пацифистскую акцию в начале марта

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов города 24 марта, по статье о нарушении правил порядка организации публичного мероприятия (ч.1 ст. 20.2.2 КоАП) первого из них арестовали на пять суток, второго — на семь.
По данным Telegram-канала «Задержания Санкт-Петербург», защитников петербуржцев не допустили на заседание. Отбывать наказание они будут в ИВС 13 ОП. Оба 6 марта были задержаны на акции, провели ночь в отделении, а после были отпущены об обязательстве о явке.
Отметим, что районные суды Петербурга продолжают регистрировать и рассматривать аналогичные материалы в отношении людей, которые были задержаны с начала проведения акций за мир.
«На сегодняшний день поступило 4 503 протокола, рассмотрен 3 641, обжалованы 1 271. Арест назначен 858 лицам, оштрафовано 2400», — сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Фонтанка» писала, что в Петербурге сотрудники полиции продолжают приходить домой к активистам, ранее задержанным на несанкционированной пацифистской акции. 22 марта стало известно, что в суды увезли, в частности, Илью Асиновского и Владимира Минина — обоих также задержали 6 марта.
До этого правоохранители навестили пятерых активистов, участвовавших в акции 13 марта. Их доставили в отдел, а затем увезли в суд.