В Петербурге активистов продолжают отвозить из домов в суды за пацифистскую акцию в начале марта

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов города 24 марта, по статье о нарушении правил порядка организации публичного мероприятия (ч.1 ст. 20.2.2 КоАП) первого из них арестовали на пять суток, второго — на семь.



По данным Telegram-канала «Задержания Санкт-Петербург», защитников петербуржцев не допустили на заседание. Отбывать наказание они будут в ИВС 13 ОП. Оба 6 марта были задержаны на акции, провели ночь в отделении, а после были отпущены об обязательстве о явке.



Отметим, что районные суды Петербурга продолжают регистрировать и рассматривать аналогичные материалы в отношении людей, которые были задержаны с начала проведения акций за мир.

