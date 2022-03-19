В Петербурге пятеро задержаны за мирную акцию недельной давности. На них список полиции не закончился

Как стало известно «Фонтанке», 19 марта в разных районах города задержаны Федор Гнутов, Никита Стулин, Даниил Мемпория, Валерия Мартынова и Виктория Табачкова. Их доставили в отдел, где будут составлены протоколы по «митинговой» статье 20.2 КоАП.



Причина повышенного внимания — протестная акция, которая прошла в центре города в прошлое воскресенье. По многочисленности она не попадает в первую тройку: по оценкам правоохранителей, у станции метро «Гостиный двор» и на прилегающих улицах 13 марта свою позицию касательно происходящего на Украине активно выражали не более 200 человек, две трети из них по итогам оказались в автозаке.

