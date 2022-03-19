FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Петербурге пятеро задержаны за мирную акцию недельной давности. На них список полиции не закончился

Сотрудники правоохранительных органов проводят субботу, со списком навещая активных жителей Петербурга, отметившихся на акции за мир, которая прошла неделю назад.

0
Печать

Как стало известно «Фонтанке», 19 марта в разных районах города задержаны Федор Гнутов, Никита Стулин, Даниил Мемпория, Валерия Мартынова и Виктория Табачкова. Их доставили в отдел, где будут составлены протоколы по «митинговой» статье 20.2 КоАП.

Причина повышенного внимания — протестная акция, которая прошла в центре города в прошлое воскресенье. По многочисленности она не попадает в первую тройку: по оценкам правоохранителей, у станции метро «Гостиный двор» и на прилегающих улицах 13 марта свою позицию касательно происходящего на Украине активно выражали не более 200 человек, две трети из них по итогам оказались в автозаке.

Пятерых задержанных активистов из отдела намерены везти в суд. По данным редакции, в списке полицейских больше фамилий тех, кого считают участниками или организаторами протеста. Сомнений в том, что навестят всех, в ведомстве нет.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний