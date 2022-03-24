На Украине погиб лейтенант из Петербурга

«Мужественный и сильный человек, он честно и беззаветно исполнял свой воинский долг, защищал жителей Донбасса и национальную безопасность России. Он погиб как герой, защищая право людей на жизнь», — говорится в соболезновании губернатора Александра Беглова.



Накануне в Смольном примерно в тех же словах выражали соболезнования семье полковника Николая Овчаренко, «защищавшего жителей Донбасса и национальную безопасность России». С заместителем начальника инженерных войск ЗВО прощались в Доме офицеров на Литейном.

