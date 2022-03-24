Скончался пенсионер, который сам смог выбраться из разлива кипятка на Комендантском

Смерть 72-летнего мужчины «Фонтанке» 24 марта подтвердили в ГУП «ТЭК». Термические ожоги он получил на Комендантском проспекте, 18, где две недели назад лопнула труба с горячей водой.



Как сообщалось, до приезда аварийной бригады пенсионер из девятиэтажки рискнул преодолеть кипяток, но не удержал равновесие. Он смог выбраться, однако без травм не обошлось. Мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с термическими ожогами. На тот момент опасений за его жизнь у «ТЭК» не было.



Предприятие выражает соболезнования семье погибшего и обещает компенсацию, ответственность застрахована в компании Росгосстрах. «ТЭК поддерживает связь с семьёй пострадавшего и готово оказать помощь», — добавили в пресс-службе.

