Скончался пенсионер, который сам смог выбраться из разлива кипятка на Комендантском

Смерть 72-летнего мужчины «Фонтанке» 24 марта подтвердили в ГУП «ТЭК». Термические ожоги он получил на Комендантском проспекте, 18, где две недели назад лопнула труба с горячей водой.
Как сообщалось, до приезда аварийной бригады пенсионер из девятиэтажки рискнул преодолеть кипяток, но не удержал равновесие. Он смог выбраться, однако без травм не обошлось. Мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с термическими ожогами. На тот момент опасений за его жизнь у «ТЭК» не было.
Предприятие выражает соболезнования семье погибшего и обещает компенсацию, ответственность застрахована в компании Росгосстрах. «ТЭК поддерживает связь с семьёй пострадавшего и готово оказать помощь», — добавили в пресс-службе.
Петербуржцев просят бережнее относиться к своему здоровью: не прыгать через горячие лужи и пар, а звонить в службы и ждать эвакуации. Автомобиль, как напоминают, не защитит в случае прорыва.