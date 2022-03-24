FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +2
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Скончался пенсионер, который сам смог выбраться из разлива кипятка на Комендантском

Угодивший в разлив кипятка в Приморском районе Петербурга пенсионер скончался в больнице в ночь на 22 марта. Врачи боролись за его жизнь почти десять дней.

0
Печать

Смерть 72-летнего мужчины «Фонтанке» 24 марта подтвердили в ГУП «ТЭК». Термические ожоги он получил на Комендантском проспекте, 18, где две недели назад лопнула труба с горячей водой.

Как сообщалось, до приезда аварийной бригады пенсионер из девятиэтажки рискнул преодолеть кипяток, но не удержал равновесие. Он смог выбраться, однако без травм не обошлось. Мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с термическими ожогами. На тот момент опасений за его жизнь у «ТЭК» не было.

Предприятие выражает соболезнования семье погибшего и обещает компенсацию, ответственность застрахована в компании Росгосстрах. «ТЭК поддерживает связь с семьёй пострадавшего и готово оказать помощь», — добавили в пресс-службе.

Петербуржцев просят бережнее относиться к своему здоровью: не прыгать через горячие лужи и пар, а звонить в службы и ждать эвакуации. Автомобиль, как напоминают, не защитит в случае прорыва.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний