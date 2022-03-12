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На Комендантском проспекте мужчина сам выбрался из разлива с кипятком. Его увезли с ожогами в больницу

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Горожанин угодил в разлив кипятка в Приморском районе Петербурга. Он сам смог выбраться в безопасную зону.

Как рассказали в администрации Приморского района 12 марта, у 18 дома на Комендантском проспекте прорвало трубу с кипятком. В образовавшуюся лужу упал 61-летний мужчина. Ему самому удалось выйти на сушу. С ожогами рук и ног его госпитализировали в НИИ Джанелидзе.

В ГУП «ТЭК» уточнили, что прорвало трубу диаметром 219 мм. Горожанин «самостоятельно попытался преодолеть разлив». Сейчас его жизни ничего не угрожает. Из-за аварии подача горячей воды ограничена в 11 домов.

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Комментарии (3)

Денеб
НАТО виновато? Или Евросоюз? Давайте уж определимся.......
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