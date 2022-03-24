«Должны быть везде, везде». Мединский предложил доносить до других стран правду через программу Михалкова «Бесогон»

Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что передачу режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» нужно переводить на иностранные языки и тиражировать во всех соцсетях. Об этом 24 марта сообщает ТАСС.



На заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению Мединский сказал, что во многих странах «уничтожили RT» и «обрезают все каналы донесения правды до мира». «Поэтому ваши выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде. Мы вас очень об этом просим», — обратился он к Михалкову. По словам Мединского, «правду вовне сейчас нести крайне тяжело».

