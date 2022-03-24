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«Должны быть везде, везде». Мединский предложил доносить до других стран правду через программу Михалкова «Бесогон»

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Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что передачу режиссера Никиты Михалкова «Бесогон» нужно переводить на иностранные языки и тиражировать во всех соцсетях. Об этом 24 марта сообщает ТАСС.

На заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению Мединский сказал, что во многих странах «уничтожили RT» и «обрезают все каналы донесения правды до мира». «Поэтому ваши выпуски, переведенные на максимум языков, должны быть везде, везде, везде. Мы вас очень об этом просим», — обратился он к Михалкову. По словам Мединского, «правду вовне сейчас нести крайне тяжело».

Программа «Бесогон» начала выходить в 2011 году. В ней Михалков отвечал на вопросы зрителей и опровергал недостоверную, на его взгляд, информацию. Так, после начала пандемии в «Бесогоне» говорилось о проекте Билла Гейтса якобы по чипированию людей под видом прививки от COVID-19. Позднее телеканал «Россия 24» снял этот выпуск программы с эфира.

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Комментарии (26)

262531341
Её (программу) в граните отливать надо!
VKuser12174408
Если говорить на их языке, то это - зашквар. Полный.
ahma
У Кремля совсем все плохо, раз Бесогона бросают в бой?
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