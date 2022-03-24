Суд в Петербурге отправил горожанку в колонию после неудачной попытки украсть трусы и очки

Попытка бесплатно обновить гардероб и технику слишком дорого обошлась местной жительнице. За обман продавцов суд в Петербурге на несколько лет отправил ее в колонию общего режима.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 24 марта, в середине августа 2020 года девушка зашла за телефоном в мастерскую — там ее ждал ранее оставленный на ремонт iPhone. Пройдя мимо витрин, она попросила продавца достать с полки Honor, а уже на кассе показала ему заранее заготовленное СМС, имитирующее текст о переводе 6 500 рублей. Такая сумма полагалась за починку мобильного и новый товар.

