Суд в Петербурге отправил горожанку в колонию после неудачной попытки украсть трусы и очки

Попытка бесплатно обновить гардероб и технику слишком дорого обошлась местной жительнице. За обман продавцов суд в Петербурге на несколько лет отправил ее в колонию общего режима.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 24 марта, в середине августа 2020 года девушка зашла за телефоном в мастерскую — там ее ждал ранее оставленный на ремонт iPhone. Пройдя мимо витрин, она попросила продавца достать с полки Honor, а уже на кассе показала ему заранее заготовленное СМС, имитирующее текст о переводе
Свою схему петербурженка попробовала повторить и на следующий день, на этот раз — в магазине одежды. Попытка оказалась неудачной: потерпевший остановил ее у выхода с почти украденными трусами, футболками, носками, кроссовками и очками. Всего в пакете были предметы на общую сумму
В итоге суд в Петербурге признал девушку виновной в мошенничестве и покушении на него. В качестве наказания ей выбрали лишение свободы сроком на 2 года и 4 месяца в ИК общего режима.