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Суд в Петербурге отправил горожанку в колонию после неудачной попытки украсть трусы и очки

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Попытка бесплатно обновить гардероб и технику слишком дорого обошлась местной жительнице. За обман продавцов суд в Петербурге на несколько лет отправил ее в колонию общего режима.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 24 марта, в середине августа 2020 года девушка зашла за телефоном в мастерскую — там ее ждал ранее оставленный на ремонт iPhone. Пройдя мимо витрин, она попросила продавца достать с полки Honor, а уже на кассе показала ему заранее заготовленное СМС, имитирующее текст о переводе 6 500 рублей. Такая сумма полагалась за починку мобильного и новый товар.

Свою схему петербурженка попробовала повторить и на следующий день, на этот раз — в магазине одежды. Попытка оказалась неудачной: потерпевший остановил ее у выхода с почти украденными трусами, футболками, носками, кроссовками и очками. Всего в пакете были предметы на общую сумму 5 570 рублей. Общение с ней продолжили полицейские.

В итоге суд в Петербурге признал девушку виновной в мошенничестве и покушении на него. В качестве наказания ей выбрали лишение свободы сроком на 2 года и 4 месяца в ИК общего режима.

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Комментарии (5)

Sonata
Если бы спёрла вагон трусов, отделалась бы "год условно".
ZOR
Очень интересная статья, по значимости перекрывает ВСЕ новости сегодняшнего дня...Интересно трусы были свежие или не совсем свежие? Но одев трусы и майку синей полосы не забудь одеть очки.И
allyouneedislove
на ель ворона взгромоздясь... =)
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