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Запертый грабителем на Бассейной может получить обратно похищенные шубы. Его обидчика нашли

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Полицейские задержали подозреваемого в грабеже в квартире Московского района Петербурга. Расставаться с похищенным он не торопился. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 марта.

Накануне днём оперативники уголовного розыска навестили девятиэтажку напротив станции метро «Ленинский проспект», откуда уехали с 38-летним мужчиной. По версии следствия, часть понедельника он провёл в квартире на Бассейной улице, где запугивал хозяина и отбирал у него шубы, тысячу долларов и 15 тысяч рублей.

После ухода потерпевший остался без связи и в таком положении, что о помощи пришлось звать с балкона.

38-летний подозреваемый зарегистрирован в квартире матери, есть дочь школьного возраста. В его прошлом — статья о краже и увлечение бильярдом. Мужчина задержан на двое суток по делу о грабеже, часть похищенного изъята.

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