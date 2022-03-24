Запертый грабителем на Бассейной может получить обратно похищенные шубы. Его обидчика нашли

Полицейские задержали подозреваемого в грабеже в квартире Московского района Петербурга. Расставаться с похищенным он не торопился. Об этом стало известно «Фонтанке» 24 марта.



Накануне днём оперативники уголовного розыска навестили девятиэтажку напротив станции метро «Ленинский проспект», откуда уехали с 38-летним мужчиной. По версии следствия, часть понедельника он провёл в квартире на Бассейной улице, где запугивал хозяина и отбирал у него шубы, тысячу долларов и 15 тысяч рублей.



После ухода потерпевший остался без связи и в таком положении, что о помощи пришлось звать с балкона.

