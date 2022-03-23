Запертый грабителем житель Бассейной с балкона докричался до полиции

Уголовное дело о грабеже расследует полиция Московского района Петербурга. Отход преступника с труднодоступной по нынешним временам валютой хозяин наблюдал, замерзая на балконе, 21 марта.



На крики на Бассейной улице прохожие обратили внимание в восемь часов вечера и позвонили в службу «112», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 марта. Мужчина взывал о помощи с третьего этажа пятиэтажки и уже рисковал сорвать голос.



В непростом положении 33-летний из Новгородской области оказался около четырёх часов после полудня, когда в съёмную квартиру заглянул грабитель. Обещая надолго отправить хозяина на больничную койку, он добился покорности и вытолкал его на балкон.

