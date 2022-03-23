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Запертый грабителем житель Бассейной с балкона докричался до полиции

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Уголовное дело о грабеже расследует полиция Московского района Петербурга. Отход преступника с труднодоступной по нынешним временам валютой хозяин наблюдал, замерзая на балконе, 21 марта.

На крики на Бассейной улице прохожие обратили внимание в восемь часов вечера и позвонили в службу «112», стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 марта. Мужчина взывал о помощи с третьего этажа пятиэтажки и уже рисковал сорвать голос.

В непростом положении 33-летний из Новгородской области оказался около четырёх часов после полудня, когда в съёмную квартиру заглянул грабитель. Обещая надолго отправить хозяина на больничную койку, он добился покорности и вытолкал его на балкон.

Следующие три часа незваный гость шнырял по двушке, разыскивая ценности. Унёс айфон предпоследней доступной в России модели, 15 тысяч рублей, тысячу долларов, две шубы и документы. Балконную дверь так и не отпер.

Вызволенный владелец оценил пропажу без малого в миллион рублей. Грабитель, по его словам, был рослым и крепким, в синих джинсах, чёрной кожаной куртке и солнцезащитных очках.

Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже. Преступника ищут.

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Комментарии (1)

Gudd-Head
Дверь в квартиру открыта - заглядывай кто хочет?
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