FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +2
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Воскресший» на Русановской скоро предстанет перед судом. В деле уже двое избитых медработников

1
Печать

Уголовное дело 27-летнего мужчины, который обвиняется в хулиганстве и нападении на сотрудников скорой помощи, ушло в суд. Об этом 24 марта сообщает петербургская прокуратура.

По версии органов предварительного расследования, обвиняемый ночью 5 декабря, придя в сознание у мусоропровода на 22 этаже дома 17/4 по Русановской, напал на врача и несколько раз ударил потерпевшую ногами. Затем в лифте он ударил кулаком в грудь другого медработника, сопровождавшего буйного пациента в машину.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Ник Приносящий Счастье
Опять наркоман? Эпидемия наркомании какая-то.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний