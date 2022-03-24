«Воскресший» на Русановской скоро предстанет перед судом. В деле уже двое избитых медработников

Уголовное дело 27-летнего мужчины, который обвиняется в хулиганстве и нападении на сотрудников скорой помощи, ушло в суд. Об этом 24 марта сообщает петербургская прокуратура.



По версии органов предварительного расследования, обвиняемый ночью 5 декабря, придя в сознание у мусоропровода на 22 этаже дома 17/4 по Русановской, напал на врача и несколько раз ударил потерпевшую ногами. Затем в лифте он ударил кулаком в грудь другого медработника, сопровождавшего буйного пациента в машину.



Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

