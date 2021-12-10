Упавший замертво на Русановской воскрес и напал на женщину-медика

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Петербурге после нападения на медика в Невском районе. Травмы получила фельдшер скорой, которая вернула к жизни упавшего без сознания.



Как стало известно «Фонтанке» 10 декабря, подозреваемого в хулиганстве сотрудники уголовного розыска задержали накануне на Маршала Говорова, 37. Приехавший из Краснодарского края 27-летний мужчина живёт в этом же доме, но ночь на 5 декабря, уверены полицейские, он проводил в парадной высотки на Русановской улице, 17/4.



Тогда около трёх часов после полуночи у мусоропровода на 22-м этаже заметили тело и вызвали скорую. Мужчина был без сознания, к нему поднялась 45-летняя фельдшер и начала приводить в чувство. Эффект был мгновенным: тот вскочил, отбился и сбежал.

