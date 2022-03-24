Росрыболовство рассматривает фиксацию стоимости рыбы в рознице

Как сообщает 24 марта «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, накануне на совещании у полпреда по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что агентство прорабатывает фиксацию цен на рыбную продукцию на внутреннем рынке совместно с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями. В Росрыболовстве проработку идеи изданию подтвердили.

Федеральное агентство по рыболовству предлагает механизм, аналогичный тому, который использовали в декабре 2020 года — тогда производители и ретейлеры под контролем Минпромторга и Минсельхоза договорились, что стоимость сахара в рознице не превысит 46 рублей, а подсолнечного масла — 110 рублей. Регулирование цен ввели из-за резкого подорожания этих продуктов.



По данным участников рынка, на данный момент оптовая стоимость, к примеру, минтая составляет 120–130 рублей за килограмм, полмесяца назад он стоил 90 рублей. Как пояснил источник издания, стоимость рыбы на внутреннем рынке зависит от экспортных цен. Так, за последний месяц цены на российскую рыбу на внешних рынках выросли на 40 % , поэтому рыбодобытчикам выгоднее продавать ее там. Повысить стоимость продукта соразмерно экспортной переработчики не могут — рыба не будет пользоваться спросом на фоне внимания к другим товарам из-за роста инфляции.

