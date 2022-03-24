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Росрыболовство рассматривает фиксацию стоимости рыбы в рознице

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Росрыболовство обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице. Ранее аналогичный контроль за ценообразованием власти применили к сахару и подсолнечному маслу.

Как сообщает 24 марта «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, накануне на совещании у полпреда по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что агентство прорабатывает фиксацию цен на рыбную продукцию на внутреннем рынке совместно с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями. В Росрыболовстве проработку идеи изданию подтвердили.

Федеральное агентство по рыболовству предлагает механизм, аналогичный тому, который использовали в декабре 2020 года — тогда производители и ретейлеры под контролем Минпромторга и Минсельхоза договорились, что стоимость сахара в рознице не превысит 46 рублей, а подсолнечного масла — 110 рублей. Регулирование цен ввели из-за резкого подорожания этих продуктов.

По данным участников рынка, на данный момент оптовая стоимость, к примеру, минтая составляет 120–130 рублей за килограмм, полмесяца назад он стоил 90 рублей. Как пояснил источник издания, стоимость рыбы на внутреннем рынке зависит от экспортных цен. Так, за последний месяц цены на российскую рыбу на внешних рынках выросли на 40 %, поэтому рыбодобытчикам выгоднее продавать ее там. Повысить стоимость продукта соразмерно экспортной переработчики не могут — рыба не будет пользоваться спросом на фоне внимания к другим товарам из-за роста инфляции.

В Росрыболовстве зафиксировали увеличение экспорта только за январь — на 65 %, до $116,4 миллиона. Возросли при этом и объемы добычи рыбы — по данным на 16 марта, на 5 %, до 930 тысяч тонн. Поставки рыбы с Дальнего Востока в центр России также возросли — на 50 %, до 115,2 тысячи тонн.

По словам собеседника издания из числа ретейлеров, фиксация цен на сахар не привела ни к чему хорошему: его стоимость возросла для промышленных потребителей, а в последние недели наблюдается спекулятивная скупка в торговых сетях для перепродажи. По его словам, проблема может вновь возникнуть и на рыбном рынке.

Напомним, в феврале Минсельхоз сообщал, что ключевые производители сахара в России зафиксировали отпускные цены в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года включительно. Насколько это соответствует действительности, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Инкогнито2021
какое бесполезное ведомство
Athair
Не надо.... :( Пусть лучше рыба будет дорогая, чем ее вообще не будет.

Неужели никто историю не помнит, как только начинают регулировать цены на продукты - так начинается дефицит.
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