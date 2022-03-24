Росрыболовство рассматривает фиксацию стоимости рыбы в рознице

Росрыболовство обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице. Ранее аналогичный контроль за ценообразованием власти применили к сахару и подсолнечному маслу.
Как сообщает 24 марта «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, накануне на совещании у полпреда по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что агентство прорабатывает фиксацию цен на рыбную продукцию на внутреннем рынке совместно с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями. В Росрыболовстве проработку идеи изданию подтвердили.
Федеральное агентство по рыболовству предлагает механизм, аналогичный тому, который использовали в декабре 2020 года — тогда производители и ретейлеры под контролем Минпромторга и Минсельхоза договорились, что стоимость сахара в рознице не превысит 46 рублей, а подсолнечного масла — 110 рублей. Регулирование цен ввели из-за резкого подорожания этих продуктов.
По данным участников рынка, на данный момент оптовая стоимость, к примеру, минтая составляет 120–130 рублей за килограмм, полмесяца назад он стоил 90 рублей. Как пояснил источник издания, стоимость рыбы на внутреннем рынке зависит от экспортных цен. Так, за последний месяц цены на российскую рыбу на внешних рынках выросли на
В Росрыболовстве зафиксировали увеличение экспорта только за январь — на
По словам собеседника издания из числа ретейлеров, фиксация цен на сахар не привела ни к чему хорошему: его стоимость возросла для промышленных потребителей, а в последние недели наблюдается спекулятивная скупка в торговых сетях для перепродажи. По его словам, проблема может вновь возникнуть и на рыбном рынке.
Напомним, в феврале Минсельхоз сообщал, что ключевые производители сахара в России зафиксировали отпускные цены в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза на уровне 47 рублей за килограмм до 31 июля 2022 года включительно. Насколько это соответствует действительности, читайте в материале «Фонтанки».