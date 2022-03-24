Google подтверждает ограничение доступа к сервису новостей в России

Американская корпорация Google подтвердила, что пользователи в РФ не могут воспользоваться сервисом Google News. И это не технический сбой.



«Мы подтверждаем, что некоторые [пользователи] сталкиваются с трудностями в доступе к сайту и приложению Google News в России, это не связано с какими-либо техническими проблемами с нашей стороны», — отмечается в сообщении компании, опубликованном агентством Reuters (цитата по ТАСС).



Тем не менее утром 24 марта сотруднику «Фонтанки» удалось зайти на news.google.com и почитать там новости.