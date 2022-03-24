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Google подтверждает ограничение доступа к сервису новостей в России

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Американская корпорация Google подтвердила, что пользователи в РФ не могут воспользоваться сервисом Google News. И это не технический сбой.

«Мы подтверждаем, что некоторые [пользователи] сталкиваются с трудностями в доступе к сайту и приложению Google News в России, это не связано с какими-либо техническими проблемами с нашей стороны», — отмечается в сообщении компании, опубликованном агентством Reuters (цитата по ТАСС).

Тем не менее утром 24 марта сотруднику «Фонтанки» удалось зайти на news.google.com и почитать там новости.

23 марта Роскомнадзор заявил о блокировке News.Google на российской территории за уголовное преступление — обеспечение «доступа к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины».

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