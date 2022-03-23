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Рогозин: Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях

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Роскосмос будет заключать все международные контракты в рублях. Об этом 23 марта заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

«Роскосмос — одно из немногих предприятий, которое продает за рубеж высокотехнологичную продукцию. <…> Поэтому хочу сказать, что коли такое началось по всей стране, то мы теперь тоже начнем все наши внешние контракты заключать исключительно в рублях», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в кратчайшие сроки переведёт расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Глава государства поручил Центробанку и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке России покупателями российского газа.

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Комментарии (16)

VKuser279092
Схема очевидная и прозрачная. Набиуллиной сбежать не дали (всё-таки не масштаб Чубайса) - напечатает, сколько скажут. Из этого дадут в виде (невозвратного) кредита каким-нибудь "дружественным" режимам типа Эритреи большую сумму. Они за некоторую часть этой суммы закажут у Рогозина что-то там. Он отрапортует о массе иностранных контрактов за рубли. Ракета с муляжом ПН взорвётся при старте. Концы в воду. Остаток суммы поделят заинтересованные стороны между собой. Обычная практика.
KOHTPASPB
эм, а с кем?
vfhbr
Абхазия, ЛНР и ДНР уже стоят в очереди на контракт с Роскосмосом. Они готовы брать рублями. Катите рублики бочками, несите мешками.
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