Рогозин: Роскосмос будет заключать международные контракты в рублях

Роскосмос будет заключать все международные контракты в рублях. Об этом 23 марта заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.



«Роскосмос — одно из немногих предприятий, которое продает за рубеж высокотехнологичную продукцию. <…> Поэтому хочу сказать, что коли такое началось по всей стране, то мы теперь тоже начнем все наши внешние контракты заключать исключительно в рублях», — сказал он.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в кратчайшие сроки переведёт расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Глава государства поручил Центробанку и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке России покупателями российского газа.

