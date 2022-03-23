И ты, Чубайс. Что говорил нам «виновник» всех бед России
Анатолий Чубайс, который, как известно, во всем виноват, оставил пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития России. Говорят, его с женой видели в Стамбуле.
О том, что Чубайс ушел в отставку и якобы покинул страну, 23 марта сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, политик не согласен с позицией Владимира Путина по действиям на Украине. РБК со ссылкой на знакомых Чубайса писал, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул, однако намерен вернуться в страну.
Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года. До этого он много лет возглавлял госкорпорацию «Роснано».