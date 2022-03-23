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И ты, Чубайс. Что говорил нам «виновник» всех бед России

Анатолий Чубайс, который, как известно, во всем виноват, оставил пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития России. Говорят, его с женой видели в Стамбуле.

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О том, что Чубайс ушел в отставку и якобы покинул страну, 23 марта сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, политик не согласен с позицией Владимира Путина по действиям на Украине. РБК со ссылкой на знакомых Чубайса писал, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул, однако намерен вернуться в страну.

Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года. До этого он много лет возглавлял госкорпорацию «Роснано».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (22)

Swebaka
Он мужественно помогал, чем мог... )
Вернётся ли?
274488045
И теперь он будет такой красавчик там без санкций. Запад только подтверждает, что санкции это лишь инструмент, чтобы принимали его сторону.
perrkele_sattana
Толику - много лет жизни. Вот, сколько воровал и врал - столько и в Белой Сове
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