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Международная федерация плавания окончательно отстранила россиян и лишила Казань чемпионата мира

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Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Рылова. Как сообщили на официальном сайте организации 23 марта, причиной стал митинг на стадионе «Лужники» в Москве.

Митинг-концерт, который состоялся 18 марта, был посвящен восьмилетию возвращения Крыма в состав России и назывался «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

Кроме того, FINA отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации до конца 2022 года. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти 17–22 декабря в Казани, будет перенесен из России.

Изначально FINA допустила россиян, но только при условии участия в нейтральном статусе. Однако российский пловец Евгений Рылов отказался приезжать, чтобы поддержать отстраненных соотечественников.

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