Международная федерация плавания окончательно отстранила россиян и лишила Казань чемпионата мира

Международная федерация плавания (FINA) открыла дисциплинарное дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Рылова. Как сообщили на официальном сайте организации 23 марта, причиной стал митинг на стадионе «Лужники» в Москве.



Митинг-концерт, который состоялся 18 марта, был посвящен восьмилетию возвращения Крыма в состав России и назывался «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».



Кроме того, FINA отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации до конца 2022 года. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти 17–22 декабря в Казани, будет перенесен из России.

