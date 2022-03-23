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Минобороны Великобритании просит YouTube удалить пранк с Уоллесом

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Министерство обороны Великобритании обратилось с письмом к руководству видеохостинга YouTube с просьбой удалить видеозаписи, на которых глава ведомства Бен Уоллес общался с пранкером Лексусом, выдавшим себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Мы призываем YouTube помочь нам поддержать Украину, удалив видеоролики, сфальсифицированные российским государством и распространяемые с целью подорвать боевой дух людей, борющихся за свою свободу», — сказано в сообщении от 23 марта. Ведомство утверждает, что видеозаписи представляют «значительный риск национальной безопасности Великобритании».

Фрагменты разговора с Уоллесом пранкер Лексус публиковал в течение вчерашнего и сегодняшнего дня. На данный момент на его канале выложено уже 8 роликов. В частности, во время пранка шла речь о возобновлении ядерной программы Украины. Уоллес говорил, что это «не понравится Москве».

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Комментарии (2)

267188598
А где же хвалёная свобода слова? Даже бритиши затряслись от страха перед грядущим разоблачением фейкового мира запада и сша. Мир (антимир) вранья завершает своё бытиё. Здоровья нашему президенту! Кинжалов фоткам: бореллю, байдену, Джонсону, столтенбергу и всей их клике! Сейчас майданные завоют с залежных сша территорий Украины. Кто первый?
DenZol
Ваш министр являет собой значительный риск национальной безопасности))) надо же так обосраться)) а потом просить частную компанию за собой прибрать))))
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