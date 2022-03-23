Минобороны Великобритании просит YouTube удалить пранк с Уоллесом

Министерство обороны Великобритании обратилось с письмом к руководству видеохостинга YouTube с просьбой удалить видеозаписи, на которых глава ведомства Бен Уоллес общался с пранкером Лексусом, выдавшим себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

«Мы призываем YouTube помочь нам поддержать Украину, удалив видеоролики, сфальсифицированные российским государством и распространяемые с целью подорвать боевой дух людей, борющихся за свою свободу», — сказано в сообщении от 23 марта. Ведомство утверждает, что видеозаписи представляют «значительный риск национальной безопасности Великобритании».

