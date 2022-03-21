Вован и Лексус взяли на себя ответственность за пранк с министром обороны Беном Уоллесом

Министра обороны Великобритании Бена Уоллеса пытались разыграть известные российские пранкеры Вован и Лексус. Об этом 21 марта они сами сообщили на своем YouTube-канале.



Они опубликовали анонс «интервью Уоллеса». Пранкеры представились премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и, судя по анонсу, пытались завести речь о том, что страна хочет возродить ядерную программу. Министр в коротком отрывке реагирует уклончиво, отвечая, что этот вопрос надо обсуждать с премьер-министром Великобритании. Полную версию разговора пранкеры обещают выложить в ближайшие дни.