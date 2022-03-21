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Вован и Лексус взяли на себя ответственность за пранк с министром обороны Беном Уоллесом

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Министра обороны Великобритании Бена Уоллеса пытались разыграть известные российские пранкеры Вован и Лексус. Об этом 21 марта они сами сообщили на своем YouTube-канале.

Они опубликовали анонс «интервью Уоллеса». Пранкеры представились премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и, судя по анонсу, пытались завести речь о том, что страна хочет возродить ядерную программу. Министр в коротком отрывке реагирует уклончиво, отвечая, что этот вопрос надо обсуждать с премьер-министром Великобритании. Полную версию разговора пранкеры обещают выложить в ближайшие дни.

Сам Уоллес еще 17 марта сообщил в своем твиттере, что его пытались разыграть россияне, однако после нескольких странных вопросов он прервал беседу.

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Комментарии (2)

Porthiriy
Отличный ролик! Причем лицо, с лысиной - действительно чиновник, действующий в разговоре с представителями Украины строго по инструкции. Спасибо, пранкеры.
Эд Хэммет
Ну хоть работодатели из Конторы Глубокого Бурения гонорар уплатили?
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