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Проезд по Дальневосточному и Малому проспекту П.С. ограничат на несколько дней

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Новые ограничения движения вступят в силу в Петербурге 25 марта. В Невском районе водителей потеснят, чтобы пробурить скважины, в Петроградском — для прокладки сетей.

С 25 по 27 марта в связи с проведением работ по бурению скважин будет ограничен проезд по Дальневосточному проспекту от Воркутинской улицы до улицы Коллонтай, сообщает 23 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Работы ведет ООО «БКН — проект».

На этот же срок, а также 15 апреля закроют движение транспорта по Малому проспекту Петроградской стороны от Ораниенбаумской улицы до улицы Шамшевой. Там ООО «Родина Вкуса» будет прокладывать инженерные сети.

Помимо этого, в Калининском районе с 30 марта по 29 апреля ограничат движение на перекрестке Светлановского проспекта и Тимуровской улицы. Из-за ремонта путей там также меняется схема движения трамваев.

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