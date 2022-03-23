Проезд по Дальневосточному и Малому проспекту П.С. ограничат на несколько дней

Новые ограничения движения вступят в силу в Петербурге 25 марта. В Невском районе водителей потеснят, чтобы пробурить скважины, в Петроградском — для прокладки сетей.



С 25 по 27 марта в связи с проведением работ по бурению скважин будет ограничен проезд по Дальневосточному проспекту от Воркутинской улицы до улицы Коллонтай, сообщает 23 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Работы ведет ООО «БКН — проект».

На этот же срок, а также 15 апреля закроют движение транспорта по Малому проспекту Петроградской стороны от Ораниенбаумской улицы до улицы Шамшевой. Там ООО «Родина Вкуса» будет прокладывать инженерные сети.