Кусок Светлановского проспекта останется без трамваев до июня

Работы на трамвайных путях до начала лета изменят схему работы трамваев в Калининском районе Петербурга. Водителей тоже ждут ограничения, но всего на месяц.



С 01:00 28 марта до 05:00 1 июня из-за ремонта трамвайных путей закрывается движение трамваев по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта. В связи с этим трамвайный маршрут № 51 на этот срок будет закрыт, а 61-й сменит маршрут и будет следовать от конечной станции «Проспект Мечникова» по Пискаревскому проспекту, улице Руставели, проспектам Просвещения, Культуры, Тихорецкому, Политехнической улице, 1-му Муринскому и Лесному проспектам до конечной станции «Станция метро "Выборгская"». Обратно он пойдет по Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту и улице Смолячкова.