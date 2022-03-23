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Инфляция в России немного замедлилась, но сахар вторую неделю подряд дорожает на 13%

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Недельная инфляция в России с 12 по 18 марта замедлилась до 1,93% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные 23 марта публикует Росстат.

Среди продуктов самыми дорожающими стали сахар и репчатый лук, цены на которые за неделю выросли на 13,8% и 13,7% соответственно. Также заметно подросли в цене помидоры (+8,2%), бананы (+7,8%) и капуста (+6,4%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали отечественные автомобили — на 7,4% за неделю, при этом цены на иномарки в среднем по стране выросли на 3,2%. Прокладки гигиенические подорожали на 5%, подгузники — на 4,4%, стиральные порошки и зубные пасты — на 4,2%. Замедлился рост цен на смартфоны (+1,3%), электропылесосы (+3,7%), строительные материалы, в частности на плиты ДСП (+1,8%) и доски (+0,8%). Бензин и дизельное топливо подешевели на 0,1%.

Стоимость услуг особо не изменилась. Исключением стала только поездка на отдых в Турцию, которая стала на 9,7% дороже. Неделей ранее путевка уже подорожала на 28,4%, сахар — на 12,8%, помидоры — на 12,3%, бананы — на 11,3%.

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Комментарии (18)

Zlobodey
Свекла привязана к евро не иначе
Coulthard
Ну не знаю, кончился рафинад, купил сегодня в "Перекрестке" килограмм по 77 рублей, какое подорожание? Пока всё спокойно.
260642011
В Кронштадте, в Магните на Посадской сахар я не вижу уже недели две. Его привозят до обеда и очень мало. В выходные даже в обед не видел.
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