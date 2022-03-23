Инфляция в России немного замедлилась, но сахар вторую неделю подряд дорожает на 13%

Недельная инфляция в России с 12 по 18 марта замедлилась до 1,93% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные 23 марта публикует Росстат.



Среди продуктов самыми дорожающими стали сахар и репчатый лук, цены на которые за неделю выросли на 13,8% и 13,7% соответственно. Также заметно подросли в цене помидоры (+8,2%), бананы (+7,8%) и капуста (+6,4%).



Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали отечественные автомобили — на 7,4% за неделю, при этом цены на иномарки в среднем по стране выросли на 3,2%. Прокладки гигиенические подорожали на 5%, подгузники — на 4,4%, стиральные порошки и зубные пасты — на 4,2%. Замедлился рост цен на смартфоны (+1,3%), электропылесосы (+3,7%), строительные материалы, в частности на плиты ДСП (+1,8%) и доски (+0,8%). Бензин и дизельное топливо подешевели на 0,1%.

