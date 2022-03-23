Суд в Петербурге убрал ноль из суммы, которую водитель троллейбуса потребовал за ушибы и пять дней в больнице

Водитель петербургского троллейбуса пострадал под колесами Volkswagen во время рабочего дня. За полученные ушибы он потребовал от обидчика полмиллиона рублей, однако суд решил убрать один ноль из затребованной суммы.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 23 марта, в середине августа 2020 года истец заметил легковой автомобиль у дома 13 на Загородном проспекте — машина находилась на остановке и перегораживала путь. Мужчина вышел на улицу, чтобы зафиксировать нарушение, однако визави резко нажал на газ, сбил его и скрылся, оставив пострадавшего с увечьями.
Из-за полученных повреждений горожанин пролежал в больнице пять дней, а затем отправился за справедливостью. За физические и нравственные страдания он потребовал с нарушителя ПДД 500 тысяч рублей, однако служители Фемиды вынесли виновному другой вердикт.
«Согласно медицинскому заключению, здоровью истца был причинен легкий вред. Ответчиком не представлено доказательств, которые могли бы служить основанием для освобождения его от ответственности», — отметили в пресс-службе.
В итоге суд взыскал с ответчика 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Вдобавок к этому его признали виновным в правонарушении, предусмотренном 12.27 статьей КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).