Суд в Петербурге убрал ноль из суммы, которую водитель троллейбуса потребовал за ушибы и пять дней в больнице

Водитель петербургского троллейбуса пострадал под колесами Volkswagen во время рабочего дня. За полученные ушибы он потребовал от обидчика полмиллиона рублей, однако суд решил убрать один ноль из затребованной суммы.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 23 марта, в середине августа 2020 года истец заметил легковой автомобиль у дома 13 на Загородном проспекте — машина находилась на остановке и перегораживала путь. Мужчина вышел на улицу, чтобы зафиксировать нарушение, однако визави резко нажал на газ, сбил его и скрылся, оставив пострадавшего с увечьями.

