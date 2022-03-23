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Суд в Петербурге убрал ноль из суммы, которую водитель троллейбуса потребовал за ушибы и пять дней в больнице

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Водитель петербургского троллейбуса пострадал под колесами Volkswagen во время рабочего дня. За полученные ушибы он потребовал от обидчика полмиллиона рублей, однако суд решил убрать один ноль из затребованной суммы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 23 марта, в середине августа 2020 года истец заметил легковой автомобиль у дома 13 на Загородном проспекте — машина находилась на остановке и перегораживала путь. Мужчина вышел на улицу, чтобы зафиксировать нарушение, однако визави резко нажал на газ, сбил его и скрылся, оставив пострадавшего с увечьями.

Из-за полученных повреждений горожанин пролежал в больнице пять дней, а затем отправился за справедливостью. За физические и нравственные страдания он потребовал с нарушителя ПДД 500 тысяч рублей, однако служители Фемиды вынесли виновному другой вердикт.

«Согласно медицинскому заключению, здоровью истца был причинен легкий вред. Ответчиком не представлено доказательств, которые могли бы служить основанием для освобождения его от ответственности», — отметили в пресс-службе.

В итоге суд взыскал с ответчика 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Вдобавок к этому его признали виновным в правонарушении, предусмотренном 12.27 статьей КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

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Комментарии (2)

alexpv
Надо понимать, что это наш хам. Ему и простительно все, если бы это был не наш хам, да еще бы с табличкой, тут бы его по полной могли и на пару лет упечь. Разбираться уже пора как устроен суд в России))
читатель№1
у нас в стране почему так любят хамов? прямо неприкосновенные животные. то есть какое-то мурло встал на остановке ОТ, а при попытке его сфоткать пошёл на таран. А если бы убил, это что было бы 264? или всё же убийство, где автомобиль выступил как оружие. Здесь не легкий вред здоровью, здесь хулиганство или покушение на убийство. 500тыс было бы справедливой суммой, чтобы хам продал свой поло и был безопасен
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