Крупнейший контейнерный перевозчик MSC продлил «банановый» маршрут из Эквадора в Европу до Петербурга

Швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MSC) удлинила маршрут сервиса, который связывает Южную Америку с Северной Европой, сообщает Telegram-канал InfraNews со ссылкой на еженедельный бюллетень Alphaliner от 23 марта. В маршруте появился заход в Петербург, Клайпеду и Гдыню.
Это изменение позволит MSC предлагать прямую доставку рефрижераторных грузов из Эквадора и Коста-Рики в Россию без перегрузки в европейских портах. В том числе бананов, из-за перебоев поставок которых ещё недавно бастовали эквадорские фермеры.
До этого на сервисе MSC работали восемь судов вместимостью 4–5 тыс. TEU. В апреле на маршрут добавят девятое судно — контейнеровоз MSC RONIT R вместимостью 4 931 TEU. Прибавление связано с тем, что продолжительность кругового рейса увеличилась с восьми до девяти недель.
1 марта MSC сообщала о приостановке приёма заказов на перевозку контейнеров в/из России на Балтике, Чёрном море и Дальнем Востоке. Однако это решение не касается продуктов питания, медицинского оборудования и гуманитарных грузов.
Пока что в петербургский порт направляется только одно судно MSC — VANQUISH II, однако следует оно из литовского города Клайпеда.