FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Крупнейший контейнерный перевозчик MSC продлил «банановый» маршрут из Эквадора в Европу до Петербурга

10
Печать

Швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MSC) удлинила маршрут сервиса, который связывает Южную Америку с Северной Европой, сообщает Telegram-канал InfraNews со ссылкой на еженедельный бюллетень Alphaliner от 23 марта. В маршруте появился заход в Петербург, Клайпеду и Гдыню.

Это изменение позволит MSC предлагать прямую доставку рефрижераторных грузов из Эквадора и Коста-Рики в Россию без перегрузки в европейских портах. В том числе бананов, из-за перебоев поставок которых ещё недавно бастовали эквадорские фермеры.

До этого на сервисе MSC работали восемь судов вместимостью 4–5 тыс. TEU. В апреле на маршрут добавят девятое судно — контейнеровоз MSC RONIT R вместимостью 4 931 TEU. Прибавление связано с тем, что продолжительность кругового рейса увеличилась с восьми до девяти недель.

1 марта MSC сообщала о приостановке приёма заказов на перевозку контейнеров в/из России на Балтике, Чёрном море и Дальнем Востоке. Однако это решение не касается продуктов питания, медицинского оборудования и гуманитарных грузов.

Пока что в петербургский порт направляется только одно судно MSC — VANQUISH II, однако следует оно из литовского города Клайпеда.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Denis_5e4cccd08a04e
Россияне! Бананы будут! И подгузников достаточно!
SERGEY111
Ну и хорошо , хоть кто то реально смотрит на жизнь - я правда бананы практически не ем зато мои дамы их хрумкают так аж свист за ушами стоит .
267188598
Швейцария с головой дружит, в отличие от зазомбированных, майданутых комментаторов и западников
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний