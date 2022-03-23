Крупнейший контейнерный перевозчик MSC продлил «банановый» маршрут из Эквадора в Европу до Петербурга

Швейцарская компания Mediterranean Shipping Company (MSC) удлинила маршрут сервиса, который связывает Южную Америку с Северной Европой, сообщает Telegram-канал InfraNews со ссылкой на еженедельный бюллетень Alphaliner от 23 марта. В маршруте появился заход в Петербург, Клайпеду и Гдыню.



Это изменение позволит MSC предлагать прямую доставку рефрижераторных грузов из Эквадора и Коста-Рики в Россию без перегрузки в европейских портах. В том числе бананов, из-за перебоев поставок которых ещё недавно бастовали эквадорские фермеры.

