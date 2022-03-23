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Глава Минпромторга: В России достаточный запас подгузников

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На совещании с членами правительства РФ в среду, 23 марта, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проблем с нехваткой средств личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии в России нет.

«Тех же подгузников на складах предприятий сейчас почти 320 млн штук, то есть не менее чем на три месяца запаса» — заявил министр.

Также Мантуров отметил, что в стране накоплены достаточные запасы сырья, и основная часть товаров личной гигиены производится в России. Иностранные производители средств личной гигиены прекращать поставки не собираются.

Тем временем цены на потребительские товары от зарубежных поставщиков резко повысились. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (13)

Alex000
Чёрт, вот после финта ушами о продаже нефти за рубли - да, подгузники в скором времени реально многим понадобятся.
265869937
Прекрасно, предупредили, что есть три месяца на подготовку пользоватся пеленками.
dedmoroz_5e4d8827384c2
даёшь спецоперацию ПОДГУЗНИК: склад 3 мес. ликвидируем за 3 дня!
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