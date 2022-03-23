Глава Минпромторга: В России достаточный запас подгузников

На совещании с членами правительства РФ в среду, 23 марта, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проблем с нехваткой средств личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии в России нет.



«Тех же подгузников на складах предприятий сейчас почти 320 млн штук, то есть не менее чем на три месяца запаса» — заявил министр.



Также Мантуров отметил, что в стране накоплены достаточные запасы сырья, и основная часть товаров личной гигиены производится в России. Иностранные производители средств личной гигиены прекращать поставки не собираются.

