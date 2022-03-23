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Цены уходят в отрыв. Санкции задрали к потолку стоимость потребительских товаров

Вы встаете поутру, отправляетесь в ванную, и не задумываясь, вспениваете под душем волосы шампунем Head&Shoulders, щедро выдавливаете на мочалку гель Camay, вычищая зубы, отплевываетесь зубной пастой Colgate, пшикаете под мышки аэрозоль Rexona.

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Фото: Евгений Курсков/ТАСС
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Особо чистоплотные хозяйки даже могут запустить стирку с капсулами для стирки Persil. Вы завтракаете шоколадными шариками Nesquik, запиваете их чаем Lipton, а ваш супруг или супруга пропускает чашечку горячего Nescafe. Капля Fairy, и посуда вновь сияет чистотой. Эти нехитрые атрибуты среднестатистически мещанского быта настолько прочно вошли в нашу ДНК, что, потребляя их, мы не задумываемся о том, что их под рукой может и не быть.

Еще как может. Компании Nestle и Unilever заявили российским ретейлерам, что с 1 апреля резко повышают цены на свою продукцию. Петербургские ретейлеры предупреждают: новые ценники будут шокировать и заставлять искать замену привычным брендам.

За любимую марку сотку переплатить не жалко?

Если кто еще не понял — это производители тех самых мыльно-рыльных и пищевых продуктов, к присутствию которых в своей жизни мы привыкли больше, чем к своим близким.

Кто-то скажет: «Подумаешь, 40%! Сто рублей за любимый товар переплатить не жалко». Если речь идет о чем-то одном, например, о тюбике зубной пасты, — возможно. Но если вся корзина, с которой вы выходите из супермаркета, доверху набита продукцией Nestle и Unilever, на кассе брешь в кошельке станет весьма ощутимой. А какие-то товары поставщик обещает повысить в цене сразу вдвое. И никаких скидок!

Давайте посчитаем, в какую сумму сегодня обойдется закупка товаров, которые мы упомянули в начале текста. Для простоты и наглядности мы не считаем обед (условно вы его съели на работе) и ужин (скорее всего, вам захочется чего-то посущественнее, чем хлопья). На помощь мы призвали сайт крупного ретейлера в Петербурге, и вот что у нас получилось:

  1. Шампунь Dove, 380 мл, — 402 рубля,
  2. Гель для душа Camay, 250 мл, — 182 рубля
  3. Зубная паста Colgate, 75 граммов, — 182 рубля,
  4. Зубная щетка Colgate, мягкая, — 180 рублей,
  5. Дезодорант Rexona, 150 мл, — 153 рубля,
  6. Капсулы для стирки Persil, 14 шт., — 350 рублей,
  7. Готовый завтрак Nesquik, 375 граммов, — 216 рублей,
  8. Чай Lipton, 20 пирамидок, — 146 рублей,
  9. Кофе растворимый Nescafe, 120 граммов, — 428 рублей.

Стоимость этого набора до 1 апреля — 2239 рублей. После повышения цен на 40 процентов (это средний уровень) вы отдадите за него 3135 рублей. И речь здесь уже не о «сотке, которую не жалко за любимую марку», а почти о полноценной тысяче рублей. А заработную плату вам, скорее всего, не поднимали. Есть над чем призадуматься, не правда ли?

С чем связан рост цен на продукцию, ни Nestle, ни Unilever «Фонтанке» не ответили.

Цены шокируют покупателей

Призадумались над ситуацией и топ-менеджеры петербургских ретейлеров — цены на товары, признаются они, шокируют покупателей.

«Ранее практически весь товар из этих категорий очень часто шел со скидкой до 50%. То есть если его номинальная цена была около 500 рублей, то покупатели привыкли брать его за 250 рублей. Это касалось почти всего ассортимента этих производителей. Однако еще в начале марта большинство скидок отменили, то есть фактически та цена, по которой покупались товары, и так уже выросла вдвое. Мы очень надеемся, что после того, как иностранные производители выставят новые цены в апреле, они опять начнут давать скидки», — говорит Александр Мышинский, глава торговой сети «Реалъ».

В его сети, как и у других ретейлеров, по целому ряду категорий сложилась безвыходная ситуация, когда почти все представленные на полке товары так или иначе были иностранного производства или производились в России на предприятиях, принадлежащих иностранцам. «Например, в стиральных порошках у нас почти безальтернативный выбор между Procter&Gamble и Henkel. Мы еще несколько лет назад поднимали эту тему в ФАС, предложили ограничивать монополию не только среди торговых сетей, но и среди производителей, чтобы не более 25% полок один мог занимать. Но нас проигнорировали», — говорит глава торговой сети «Реалъ».

К слову, шокировать покупателей цены стали уже с середины марта. Компания «Проктер энд Гэмбл», мировой лидер по производству моющих и чистящих средств, шампуней, гелей и прочих косметических средств, включая станки для бритья, уже подняла отпускные цены на свою продукцию с 15-го числа. «В целях обеспечения наиболее эффективной стратегии ценообразования и долгосрочного развития продаж продукции компании», — говорится в письме, которое представительства «Проктер энд Гэмбл» направили ретейлерам (имеется в распоряжении компании). В среднем стоимость продукции компании выросла на 43 %. Но рука-владыка не дрогнула, и отдельные позиции, например стиральный порошок «Миф»-автомат массой 4 кг (да, бренд — «русский», а производитель — иностранный), подскочили в цене на 99%, то есть вдвое. К слову, сегодня в крупной сети стиральный порошок «Миф» продается уже за 863 рубля.

Цены на товары для детской гигиены подскочили на 47%, женской — на 33%. Средства по уходу за волосами стали дороже на 63%: любимый шампунь миллионов россиян Head&Shoulders стоит теперь как крыло от самолета — 1279 рублей за 900-миллилитровый флакон.

Вся надежда на свое, родное

И если вы еще надеетесь, что простенькие стиральные порошки собственных торговых марок сетей типа «Ленты» или «O’key» уж точно никуда не денутся и в цене не вырастут, мы вас разочаруем: еще как денутся, если еще не. Все дело в том, что стиральный порошок «Лента» производит чешская компания Solira Company s.r.o, а производитель «O’key» — украинское ООО «Карапуз». Как говорится, комментарии излишни.

Ретейлеры хватаются за голову, ищут местных поставщиков и надеются на развитие собственных торговых марок. Но и здесь не все просто.

Едва ли не единственный производитель стирального порошка в России — «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке. В состав холдинга входит ООО «Эколь», которое производит синтетические моющие средства «Зифа» и «Луч», а также «Белизну» и «Соду», которые могли бы стать неплохой заменой чистящим средствам для сантехники и кафеля. Но свалившейся на них ответственности по импортозамещению в компании, похоже, пока не осознали. На вопрос о том, на сколько компания готова увеличить производство стиральных порошков в кратчайшие сроки и намерена ли расширить линейку выпускаемой продукции, в пресс-службе «БСК» «Фонтанке» ответить затруднилась.

Зато с производителями хозяйственного мыла все в порядке — мыловаренных заводов по России мы насчитали едва ли не десяток в разных регионах.

И пусть с импортозамещением пока не все понятно, одну из рабочих схем ритейлеры уже нашли.

«Будем брать товар на промо. То есть если на него будет акционная цена — хорошая скидка или «3 по цене 1», например», — рассказали «Фонтанке» представители торговой сети «Реалъ». Закупать полюбившееся импортное тоже будут, но в ощутимо меньших количествах, чтобы не было затоваривания и дорогие продукты не пылились на полках.

Думают ли поднимать цены на свои товары в России Colgate и Palmolive, видимо, еще не решили: запрос «Фонтанки» они приняли в работу, но пока не ответили.

Но есть и хорошие новости: представитель компании «Нивея», немецкого производителя товаров для ухода за кожей, заверил «Фонтанку», что уходить с российского рынка брэнд пока не планирует, и цены на продукцию еще не поднял.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

Фото: Евгений Курсков/ТАСС

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Комментарии (36)

Игoрь
Самый дешевый коньяк стоил 1500 за поллитра, а сейчас он же - 3500, обогнав официальный курс евро больше чем в полтора раза.
812
Кто бы напомнил сетям, как они "работали" с местным бизнесом? Покажите мне фермера, который сумел бы на полки Ленты выставить свой мед, или на полки Окея сделанные своими руками веники, кожаные вещи, мясо...
Пшел вон, презрительно шипел через губу манагер по закупкам и шел обниматься с представителем колы, который принес "конверт".
А теперь вдруг "ой, а если торговать нечем, то что"? В вот стоят на пулковке и мурманке ларьки "Ряды" и вас туда же. Гении бизнеса с образованием МВА
Гриб
А вообще все жду не дождусь когда же уйдут табачники или поднимут цены на 50 % хотя бы!
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