Цены уходят в отрыв. Санкции задрали к потолку стоимость потребительских товаров

Фото: Евгений Курсков/ТАСС Поделиться Поделиться





Особо чистоплотные хозяйки даже могут запустить стирку с капсулами для стирки Persil. Вы завтракаете шоколадными шариками Nesquik, запиваете их чаем Lipton, а ваш супруг или супруга пропускает чашечку горячего Nescafe. Капля Fairy, и посуда вновь сияет чистотой. Эти нехитрые атрибуты среднестатистически мещанского быта настолько прочно вошли в нашу ДНК, что, потребляя их, мы не задумываемся о том, что их под рукой может и не быть.

Еще как может. Компании Nestle и Unilever заявили российским ретейлерам, что с 1 апреля резко повышают цены на свою продукцию. Петербургские ретейлеры предупреждают: новые ценники будут шокировать и заставлять искать замену привычным брендам.



За любимую марку сотку переплатить не жалко?

Если кто еще не понял — это производители тех самых мыльно-рыльных и пищевых продуктов, к присутствию которых в своей жизни мы привыкли больше, чем к своим близким.

Кто-то скажет: «Подумаешь, 40%! Сто рублей за любимый товар переплатить не жалко». Если речь идет о чем-то одном, например, о тюбике зубной пасты, — возможно. Но если вся корзина, с которой вы выходите из супермаркета, доверху набита продукцией Nestle и Unilever, на кассе брешь в кошельке станет весьма ощутимой. А какие-то товары поставщик обещает повысить в цене сразу вдвое. И никаких скидок!

Давайте посчитаем, в какую сумму сегодня обойдется закупка товаров, которые мы упомянули в начале текста. Для простоты и наглядности мы не считаем обед (условно вы его съели на работе) и ужин (скорее всего, вам захочется чего-то посущественнее, чем хлопья). На помощь мы призвали сайт крупного ретейлера в Петербурге, и вот что у нас получилось:

Шампунь Dove, 380 мл, — 402 рубля,

Гель для душа Camay, 250 мл, — 182 рубля Зубная паста Colgate, 75 граммов, — 182 рубля, Зубная щетка Colgate, мягкая, — 180 рублей, Дезодорант Rexona, 150 мл, — 153 рубля, Капсулы для стирки Persil, 14 шт., — 350 рублей, Готовый завтрак Nesquik, 375 граммов, — 216 рублей, Чай Lipton, 20 пирамидок, — 146 рублей, Кофе растворимый Nescafe, 120 граммов, — 428 рублей. Стоимость этого набора до 1 апреля — 2239 рублей. После повышения цен на 40 процентов (это средний уровень) вы отдадите за него 3135 рублей. И речь здесь уже не о «сотке, которую не жалко за любимую марку», а почти о полноценной тысяче рублей. А заработную плату вам, скорее всего, не поднимали. Есть над чем призадуматься, не правда ли?



С чем связан рост цен на продукцию, ни Nestle, ни Unilever «Фонтанке» не ответили.

Цены шокируют покупателей

Призадумались над ситуацией и топ-менеджеры петербургских ретейлеров — цены на товары, признаются они, шокируют покупателей.

«Ранее практически весь товар из этих категорий очень часто шел со скидкой до 50%. То есть если его номинальная цена была около 500 рублей, то покупатели привыкли брать его за 250 рублей. Это касалось почти всего ассортимента этих производителей. Однако еще в начале марта большинство скидок отменили, то есть фактически та цена, по которой покупались товары, и так уже выросла вдвое. Мы очень надеемся, что после того, как иностранные производители выставят новые цены в апреле, они опять начнут давать скидки», — говорит Александр Мышинский, глава торговой сети «Реалъ».

В его сети, как и у других ретейлеров, по целому ряду категорий сложилась безвыходная ситуация, когда почти все представленные на полке товары так или иначе были иностранного производства или производились в России на предприятиях, принадлежащих иностранцам. «Например, в стиральных порошках у нас почти безальтернативный выбор между Procter&Gamble и Henkel. Мы еще несколько лет назад поднимали эту тему в ФАС, предложили ограничивать монополию не только среди торговых сетей, но и среди производителей, чтобы не более 25% полок один мог занимать. Но нас проигнорировали», — говорит глава торговой сети «Реалъ».



К слову, шокировать покупателей цены стали уже с середины марта. Компания «Проктер энд Гэмбл», мировой лидер по производству моющих и чистящих средств, шампуней, гелей и прочих косметических средств, включая станки для бритья, уже подняла отпускные цены на свою продукцию с 15-го числа. «В целях обеспечения наиболее эффективной стратегии ценообразования и долгосрочного развития продаж продукции компании», — говорится в письме, которое представительства «Проктер энд Гэмбл» направили ретейлерам (имеется в распоряжении компании). В среднем стоимость продукции компании выросла на 43 %. Но рука-владыка не дрогнула, и отдельные позиции, например стиральный порошок «Миф»-автомат массой 4 кг (да, бренд — «русский», а производитель — иностранный), подскочили в цене на 99%, то есть вдвое. К слову, сегодня в крупной сети стиральный порошок «Миф» продается уже за 863 рубля.

Цены на товары для детской гигиены подскочили на 47%, женской — на 33%. Средства по уходу за волосами стали дороже на 63%: любимый шампунь миллионов россиян Head&Shoulders стоит теперь как крыло от самолета — 1279 рублей за 900-миллилитровый флакон.



Вся надежда на свое, родное

И если вы еще надеетесь, что простенькие стиральные порошки собственных торговых марок сетей типа «Ленты» или «O’key» уж точно никуда не денутся и в цене не вырастут, мы вас разочаруем: еще как денутся, если еще не. Все дело в том, что стиральный порошок «Лента» производит чешская компания Solira Company s.r.o, а производитель «O’key» — украинское ООО «Карапуз». Как говорится, комментарии излишни.

Ретейлеры хватаются за голову, ищут местных поставщиков и надеются на развитие собственных торговых марок. Но и здесь не все просто.

Едва ли не единственный производитель стирального порошка в России — «Башкирская содовая компания» в Стерлитамаке. В состав холдинга входит ООО «Эколь», которое производит синтетические моющие средства «Зифа» и «Луч», а также «Белизну» и «Соду», которые могли бы стать неплохой заменой чистящим средствам для сантехники и кафеля. Но свалившейся на них ответственности по импортозамещению в компании, похоже, пока не осознали. На вопрос о том, на сколько компания готова увеличить производство стиральных порошков в кратчайшие сроки и намерена ли расширить линейку выпускаемой продукции, в пресс-службе «БСК» «Фонтанке» ответить затруднилась.



Зато с производителями хозяйственного мыла все в порядке — мыловаренных заводов по России мы насчитали едва ли не десяток в разных регионах.

И пусть с импортозамещением пока не все понятно, одну из рабочих схем ритейлеры уже нашли.

«Будем брать товар на промо. То есть если на него будет акционная цена — хорошая скидка или «3 по цене 1», например», — рассказали «Фонтанке» представители торговой сети «Реалъ». Закупать полюбившееся импортное тоже будут, но в ощутимо меньших количествах, чтобы не было затоваривания и дорогие продукты не пылились на полках.

Думают ли поднимать цены на свои товары в России Colgate и Palmolive, видимо, еще не решили: запрос «Фонтанки» они приняли в работу, но пока не ответили.

Но есть и хорошие новости: представитель компании «Нивея», немецкого производителя товаров для ухода за кожей, заверил «Фонтанку», что уходить с российского рынка брэнд пока не планирует, и цены на продукцию еще не поднял.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»