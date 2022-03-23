Падение доллара на Мосбирже произошло после слов президента о том, что Россия в кратчайшие сроки переведёт расчеты за поставки газа в Европу в рубли.
Напомним, что официальный курс Центробанка на сегодня: доллар — 104,07 рубля, евро — 114,78 руб.
Доллар на Мосбирже резко упал до 101,5 руб. после заявления Путина
В течение пяти минут рубль на Московской бирже укрепился с 103,5 до 100,1. На текущий момент курс доллара составляет 101,5 руб.
Падение доллара на Мосбирже произошло после слов президента о том, что Россия в кратчайшие сроки переведёт расчеты за поставки газа в Европу в рубли.
Напомним, что официальный курс Центробанка на сегодня: доллар — 104,07 рубля, евро — 114,78 руб.
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