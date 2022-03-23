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Доллар на Мосбирже резко упал до 101,5 руб. после заявления Путина

В течение пяти минут рубль на Московской бирже укрепился с 103,5 до 100,1. На текущий момент курс доллара составляет 101,5 руб.

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Падение доллара на Мосбирже произошло после слов президента о том, что Россия в кратчайшие сроки переведёт расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

Напомним, что официальный курс Центробанка на сегодня: доллар — 104,07 рубля, евро — 114,78 руб.

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Комментарии (55)

spb7771250
Ну что, на 60 копеек идём? Ладно...
274543716
Абсолютно не спец в экономике, но судя по результату 30 летнего правления и прошлепки 600 лярдов - нас ждет полная жопа.
266085630
Ну вас! Пойду сарай зелёными обклеивать!))
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