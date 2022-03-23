Первый в России детский садик с применением технологий информационного моделирования построят в Калининском районе

Как сообщают в Группе «Эталон», это также первый в России проект, полностью разработанный на основе ТИМ. Общая площадь объекта, который появится в составе ЖК «Дом на Блюхера», составила 4,4 тыс. кв. м. Садик рассчитан на 8 групп воспитанников по двадцать детей в каждой — суммарно на 160 детей в возрасте от года до семи лет.

Летом этого года в Калининском районе Санкт-Петербурга завершится строительство детского садика, который первым в России прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение полностью в цифровом формате — еще в 2020 году. Контроль за строительством также ведется с применением технологий информационного моделирования (ТИМ).

Внутри здания предусмотрены бассейн, душевые кабины, залы для музыкальных занятий и физкультуры, игровые и спальные комнаты, медицинский и методический кабинеты, помещения для учебных занятий и пищеблок с полным центром приготовления блюд.



— Для нас задача формирования среды общих данных, которая была бы интересна и государственному заказчику, и подрядным организациям в их совокупности взаимодействия с банком, является приоритетной, — сказал замглавы Минстроя России Константин Михайлик во время недавнего визита на объект.



— Мы уже более 10 лет реализуем свои проекты с применением ТИМ, — отметил вице-президент Группы «Эталон» по региону Санкт-Петербург Дмитрий Володин, — также мы разработали свою цифровую модель под каждый объект и используем ее на этапе проектирования и строительства.



Напомним, с 1 января этого года проектирование объектов в рамках госзаказа должно проводиться с помощью ТИМ. Как сообщают в Минстрое, этот объект Группы «Эталон» войдет в реестр пилотных проектов министерства, а также поможет разработать и адаптировать алгоритм применения ТИМ под требования государственных органов. В целом это должно автоматизировать часть операций и ускорить проектирование.

