Проблемы с бумагой не только в РФ: в ближайшие недели финляндские читатели останутся без газет из-за дефицита российского сырья

В Финляндии скоро может прекратиться выпуск бумажных газет из-за нехватки печатной бумаги, которую импортировали из России. Об этом 23 марта предупредил исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг, сообщает телеканал Yle.
В проблеме виноват дисбаланс спроса и предложения, затяжная забастовка работников целлюлозно-бумажного концерна UPM и конфликт на Украине. До забастовки примерно 20% финских газет печатались на российской бумаге. После начала спецоперации её поставки прекратились.
Yle упоминает финскую газету Helsingin Sanomat (тираж 365 тыс. экземпляров по данным на 2015 год), которая уже сообщила о сокращении объёма еженедельного приложения.
Если в 2021 году газетная бумага на европейском рынке стоила 390 евро за тонну, то теперь её цена поднялась до 670 евро. Единственное производство такого сырья в Финляндии — завод UPM в Йямсянкоски.
Ранее «Фонтанка» писала, что в России цены на бумагу выросли в шесть раз. Правда, на офисную, а не газетную. Пачку A4, которая месяц назад стоила 250 рублей, сейчас едва ли можно найти за полторы тысячи. Главная причина проблем производства — дефицит импортного реагента хлората натрия, который нужен для отбеливания целлюлозы.