Проблемы с бумагой не только в РФ: в ближайшие недели финляндские читатели останутся без газет из-за дефицита российского сырья

В Финляндии скоро может прекратиться выпуск бумажных газет из-за нехватки печатной бумаги, которую импортировали из России. Об этом 23 марта предупредил исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг, сообщает телеканал Yle.



В проблеме виноват дисбаланс спроса и предложения, затяжная забастовка работников целлюлозно-бумажного концерна UPM и конфликт на Украине. До забастовки примерно 20% финских газет печатались на российской бумаге. После начала спецоперации её поставки прекратились.



Yle упоминает финскую газету Helsingin Sanomat (тираж 365 тыс. экземпляров по данным на 2015 год), которая уже сообщила о сокращении объёма еженедельного приложения.

