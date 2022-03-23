FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
104.68р115.60р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Проблемы с бумагой не только в РФ: в ближайшие недели финляндские читатели останутся без газет из-за дефицита российского сырья

8
Печать

В Финляндии скоро может прекратиться выпуск бумажных газет из-за нехватки печатной бумаги, которую импортировали из России. Об этом 23 марта предупредил исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг, сообщает телеканал Yle.

В проблеме виноват дисбаланс спроса и предложения, затяжная забастовка работников целлюлозно-бумажного концерна UPM и конфликт на Украине. До забастовки примерно 20% финских газет печатались на российской бумаге. После начала спецоперации её поставки прекратились.

Yle упоминает финскую газету Helsingin Sanomat (тираж 365 тыс. экземпляров по данным на 2015 год), которая уже сообщила о сокращении объёма еженедельного приложения.

Если в 2021 году газетная бумага на европейском рынке стоила 390 евро за тонну, то теперь её цена поднялась до 670 евро. Единственное производство такого сырья в Финляндии — завод UPM в Йямсянкоски.

Ранее «Фонтанка» писала, что в России цены на бумагу выросли в шесть раз. Правда, на офисную, а не газетную. Пачку A4, которая месяц назад стоила 250 рублей, сейчас едва ли можно найти за полторы тысячи. Главная причина проблем производства — дефицит импортного реагента хлората натрия, который нужен для отбеливания целлюлозы.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

муматор
нас это должно порадовать???
jump
нам бы их проблемы .
alchena
борщевик- наше все! его даже отбеливать не надо, высушил, раскатал и хошь пиши, хошь рисуй
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний