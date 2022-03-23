Суд дал петербургским дорогам передохнуть от гонщика на каршеринге. Смертельные кульбиты сняла камера

О приговоре Филиппу Попову 23 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов. Его признали виновным в нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть. Согласно материалам, в апреле прошлого года Попов мчал по Московскому проспекту на арендованном «Фольксвагене Поло» и не справился с управлением, когда попытался перестроиться на скорости порядка 139 км/ч.
«Поло» зацепил «Мазду CX-5», ехавшую в соседнем ряду, врезался в припаркованный «Хёндэ», перевернулся и снова столкнулся с той же «Маздой». Переворот попал на видео. «Фонтанка» писала, что в салоне каршеринга были двое, одного зажало в покорёженном автомобиле.
«Фонтанка.ру»
Пассажир Попова умер в больнице. По решению Московского райсуда подсудимый должен выплатить его родным 4 миллиона рублей в счёт морального вреда и 85 тысяч рублей материальной компенсации.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца в колонии-поселении с лишением права управления ТС сроком на 2 года», — сообщили в пресс-службе.