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Суд дал петербургским дорогам передохнуть от гонщика на каршеринге. Смертельные кульбиты сняла камера

В Петербурге 23-летний водитель каршеринга завершил аренду в колонии-поселении. Перестраиваясь на Московском проспекте, он устроил краш-тест автомобилям, его пассажира не спасли.

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О приговоре Филиппу Попову 23 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов. Его признали виновным в нарушении ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть. Согласно материалам, в апреле прошлого года Попов мчал по Московскому проспекту на арендованном «Фольксвагене Поло» и не справился с управлением, когда попытался перестроиться на скорости порядка 139 км/ч.

«Поло» зацепил «Мазду CX-5», ехавшую в соседнем ряду, врезался в припаркованный «Хёндэ», перевернулся и снова столкнулся с той же «Маздой». Переворот попал на видео. «Фонтанка» писала, что в салоне каршеринга были двое, одного зажало в покорёженном автомобиле.

«Фонтанка.ру»

Пассажир Попова умер в больнице. По решению Московского райсуда подсудимый должен выплатить его родным 4 миллиона рублей в счёт морального вреда и 85 тысяч рублей материальной компенсации.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца в колонии-поселении с лишением права управления ТС сроком на 2 года», — сообщили в пресс-службе.

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Комментарии (4)

terry18
Ефремову за аналогичное дали 7,5 лет, а этому 1 год и 2 месяца из которых почти год он отсидел. Ещё 2 месяца и на свободу с чистой совестью.
Gudd-Head
Чего ему по левому ряду не летелось?
Alex000
ПередохнУть или передОхнуть?
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