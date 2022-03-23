Сторожа, который писал неприличные сообщения школьнику, задержали в Петербурге

Меньше, чем за сутки, сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в развращении 9-летнего во время общения в мессенджере.



31-летнего жителя Псковской области, который работает сторожем в одном из сетевых магазинов, задержали накануне около половины восьмого вечера у торгового центра на улице Коллонтай, стало известно «Фонтанке» 23 марта.



По версии следствия, в мае 2021 он стал писать школьнику в «Вотсапе». За 10 месяцев переписка приобрела настолько интимный характер, что потянула на 132 статью УК РФ — насильственные действия сексуального характера.

