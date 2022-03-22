Интимные сообщения, которые получал девятилетний петербуржец, изучает полиция Невского района

Жительница Невского района обратилась в правоохранительные органы после того, как рамках родительского контроля нашла в телефоне у сына взрослую переписку.



Мобильный, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 марта, она принесла в 70-й отдел полиции накануне около двух часов дня. По предварительной информации, неизвестный в течение некоторого времени отправлял 9-летнему мальчику сообщения интимного характера в мессенджере «Вотсап».



Телефон и его содержимое теперь будут исследовать сотрудники полиции и СК в рамках доследственной проверки.

