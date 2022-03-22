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Интимные сообщения, которые получал девятилетний петербуржец, изучает полиция Невского района

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Жительница Невского района обратилась в правоохранительные органы после того, как рамках родительского контроля нашла в телефоне у сына взрослую переписку.

Мобильный, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 марта, она принесла в 70-й отдел полиции накануне около двух часов дня. По предварительной информации, неизвестный в течение некоторого времени отправлял 9-летнему мальчику сообщения интимного характера в мессенджере «Вотсап».

Телефон и его содержимое теперь будут исследовать сотрудники полиции и СК в рамках доследственной проверки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

07A
Ну сейчас педофильское лобби Ф. бросится на защиту подозреваемого!
DrDick
Новостники совсем обленились. Лень уже слово whatsapp правильно написать.
274535883
"Интимные сообщение, который получал" Ребят, кто у вас вообще новости пишет? О согласовании слов в предложении в русском языке не слышали?
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