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За выпуск китайского «пластика» UnionPay россиянам придется заплатить до 15 тыс. руб.

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На фоне повышенного внимания россиян к китайской платежной системе UnionPay кредитные организации в России периодически приостанавливают их выдачу. Популярные Visa и Mastercard ранее перестали работать за пределами РФ.

Как сообщает РИА Новости 23 марта, сегодня в стране китайский «пластик» можно получить в десяти банках: Газпромбанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке, «Санкт-Петербург», ВБРР, «Солидарность», Примсоцбанке, «Приморье», «Зенит» и «Почта банке».

Однако получить на руки карту можно только в шести кредитных организациях России. В Газпромбанке клиенту придется отдать 15 тысяч рублей, в Россельхозбанке — до 9,5 тысячи рублей, сделать ее также можно в «Солидарности», Примсоцбанке и «Почта банке». В Промсвязьбанке она доступна только для зарплатных клиентов — потребуется одобрение работодателя.

Остальные банки на данный момент не выдают пластик UnionPay, но называют примерные сроки, когда это станет возможным. В банке «Санкт-Петербург» и «Зенит» выдать их смогут лишь в мае.

Напомним, с 10 марта Visa и Mastercard перестали работать вне России. Их карты, выпущенные российскими банками, функционируют в стране, однако не будут действовать за границей и в иностранных интернет-магазинах. Кроме того, они не смогут быть привязаны к сервисам Apple Pay и Google Pay. Для тех, кто до сих пор делает платежи за рубежом, есть несколько выходов из ситуации: платежные системы «Мир», UnionPay и японская JCB.

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Комментарии (16)

Pilat
Если кто то собрался бежать из России, то зачем ему китайская карточка?
Там заведет новую, демократическую.
Остальным там нечего делать.
А в странах куда можно поехать как турист прекрасно примут "мир"
Михаил Петров-Водкин
Чтобы путешествовать по следам китайских туристов, что не гарантирует работу этого пластика там, где они бывали ранее.
killbeachtrash
Поправляя очки...есть выплата наличными в кассах предприятий..Это было в 60-70-80 годах. Мы туда резко возвращаемся. Зачем нужны карты ? Что Вы панику устроили ? Мастеркард, цифровые платежи кому они нужны ? Мы выбрали путь развития ! Нам нужны стойкие бойцы !
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