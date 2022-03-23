За выпуск китайского «пластика» UnionPay россиянам придется заплатить до 15 тыс. руб.

На фоне повышенного внимания россиян к китайской платежной системе UnionPay кредитные организации в России периодически приостанавливают их выдачу. Популярные Visa и Mastercard ранее перестали работать за пределами РФ.



Как сообщает РИА Новости 23 марта, сегодня в стране китайский «пластик» можно получить в десяти банках: Газпромбанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке, «Санкт-Петербург», ВБРР, «Солидарность», Примсоцбанке, «Приморье», «Зенит» и «Почта банке».



Однако получить на руки карту можно только в шести кредитных организациях России. В Газпромбанке клиенту придется отдать 15 тысяч рублей, в Россельхозбанке — до 9,5 тысячи рублей, сделать ее также можно в «Солидарности», Примсоцбанке и «Почта банке». В Промсвязьбанке она доступна только для зарплатных клиентов — потребуется одобрение работодателя.

