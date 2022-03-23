«ДТП было небольшое спереди». Очевидцы рассказали, как «Матиз» оказался между двумя фурами на КАД

ДТП, о котором «Фонтанка» уже писала, произошло 22 марта около 14:50 на 67-м километре внешнего кольца, в Московском районе. Виновником считается 33-летний житель Сясьстроя (Волховский район), управлявший тягачом Volvo F-12 с полуприцепом. Как предполагается, он неправильно выбрал дистанцию и ударил сзади «Дэу Матиз», впечатав его в ехавший впереди КАМАЗ под управлением жителя Крыма. На месте погиб водитель «Матиза» — 36-летний житель Лебяжьего (Ломоносовский район).
Водитель «Вольво» с различными травмами и ушибами был госпитализирован в удовлетворительном состоянии. После оказания медицинской помощи его отпустили домой. Полицейские взяли с него обязательство о явке. По данным «Фонтанки», с начала 2021 года он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД всего один раз — по статье 12.6 КоАП РФ (нарушение правил безопасности, например непристёгнутый ремень).
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» раскрывают обстоятельства трагедии. Это место, где уже начинают перестраиваться в правый ряд, чтобы съехать на Московское шоссе в сторону Москвы, отмечают в комментариях.
«ДТП было небольшое спереди. Передняя фура нажала в тормоза, парень на «Матизе» тоже успел оттормозиться, а фура сзади не успела, тормозной путь большой у нее. Я ехал рядом, парень в «Матизе» успел пригнуться на пассажирское сиденье, там и погиб», — пишет Вячеслав. «Я ехала за две машины до ДТП. Видела удар и выбежавшего водителя фуры, потом остальные», — добавляет Анна.