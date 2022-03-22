Две фуры раздавили легковую машину на КАД

Около трех часов дня на 66-м километре внешнего кольца КАД, между Пулковским и Московским шоссе, столкнулись два грузовых и один легковой автомобили, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.
На фото с места аварии видно, что две фуры буквально раздавили легковую машину между собой. По словам очевидцев, водитель легковушки погиб, а водитель приехавшей в нее фуры получил травмы, пишет портал «Мегаполис». Информация об этом уточняется.
ДТП занимает полосу безопасности, первую и вторую полосы, добавили в дорожном управлении. Из-за этого на внешнем кольце образовался 3-километровый затор. По данным «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце в районе места аварии тоже скопилась пробка, ее длина порядка 4,5 километров.