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Две фуры раздавили легковую машину на КАД

Страшная авария собирает пробку на юге кольцевой автодороги Петербурга днем 22 марта. Легковая машина превратилась в искореженную груду металла, очевидцы говорят о погибшем.

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Около трех часов дня на 66-м километре внешнего кольца КАД, между Пулковским и Московским шоссе, столкнулись два грузовых и один легковой автомобили, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

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На фото с места аварии видно, что две фуры буквально раздавили легковую машину между собой. По словам очевидцев, водитель легковушки погиб, а водитель приехавшей в нее фуры получил травмы, пишет портал «Мегаполис». Информация об этом уточняется.

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ДТП занимает полосу безопасности, первую и вторую полосы, добавили в дорожном управлении. Из-за этого на внешнем кольце образовался 3-километровый затор. По данным «Яндекс.Пробок», на внутреннем кольце в районе места аварии тоже скопилась пробка, ее длина порядка 4,5 километров.

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Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»

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Комментарии (5)

Alex000
Сендвич
А13579
ПрофессиАнал не смог выучить слово «дистанция».
Pilat
Твою ж дивизию.....
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