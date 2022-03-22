На жительниц Белгорода составили протоколы по «митинговой» статье за раздачу цветов

Жительниц Белгорода Надежду Россинскую и Елену Егорову задержали во время раздачи цветов на улице в желто-синей одежде. Как рассказала «Фонтанке» 22 марта одна из девушек, на них составили протоколы по «митинговой» статье 20.2 КоАП РФ.

«В руках у нас были плакаты «Колеусы вегетативные в дар» и «Изолепсис, алоэ в дар», рядом стояла коробка с цветами. Цель была одна — подарить людям цветы. У нас тут, знаете ли, за сахар дерутся, атмосферка накаленная», — уточнила Россинская.



По словам задержанной, изначально сотрудники Росгвардии проверили у них документы, а на уточняющий вопрос ответили, что девушки ничего не нарушают. Жительниц Белгорода задержали после того, как мужчина в гражданской одежде вырвал оба плаката из их рук. Сам инцидент попал на видео.