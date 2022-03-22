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На жительниц Белгорода составили протоколы по «митинговой» статье за раздачу цветов

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Жительниц Белгорода Надежду Россинскую и Елену Егорову задержали во время раздачи цветов на улице в желто-синей одежде. Как рассказала «Фонтанке» 22 марта одна из девушек, на них составили протоколы по «митинговой» статье 20.2 КоАП РФ.

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«В руках у нас были плакаты «Колеусы вегетативные в дар» и «Изолепсис, алоэ в дар», рядом стояла коробка с цветами. Цель была одна — подарить людям цветы. У нас тут, знаете ли, за сахар дерутся, атмосферка накаленная», — уточнила Россинская.

По словам задержанной, изначально сотрудники Росгвардии проверили у них документы, а на уточняющий вопрос ответили, что девушки ничего не нарушают. Жительниц Белгорода задержали после того, как мужчина в гражданской одежде вырвал оба плаката из их рук. Сам инцидент попал на видео.

Артем Скубак

С площади девушек увезли в отдел, где они провели несколько часов. Как утверждает Россинская, сотрудник полиции проверил у нее и Егоровой телефон «на предмет фашистских изображений».

Она уточнила, что суд их дела еще не рассматривал: «Теперь ждем смс с уведомлением о судебном заседании. Цветы больше не дарим, да и гардероб, видимо, придется сменить».

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Комментарии (17)

i224
Встречали освободителей с цветами? Белгород это где?
***_555
Кривосудие и слабовики.
Мужичёк-то настучавший из полицаев?
265840453
Все пугали что лопнет мыльный пузырь биткоин, а лопнул пузырь под названием рф за неделю
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