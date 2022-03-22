РБК: Магазины duty free оказались в «критической ситуации» и просят правительство о помощи

Российские магазины беспошлинной торговли duty free просят у властей поддержки на фоне падения спроса и пассажиропотока из-за санкций. Об этом 22 марта сообщает РБК.



Исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева рассказала изданию, что в нынешней геополитической ситуации отрасль беспошлинной торговли в РФ оказалась «в самом критическом положении», и ей необходимы адресные меры поддержки для «выживания компаний».



По ее словам, спрос на товары в магазинах duty free в марте 2022 года по сравнению с январем-февралем упал в два раза, это во многом связано с тем, что после начала спецоперации на Украине страны ЕС и ряд других государств закрыли свое воздушное пространство для РФ, а Россия ответила зеркально. Резко сократилась и покупательная способность пассажиров, ведь стоимость товаров в таких магазинах, номинированная в валюте, стала непривлекательной из-за ослабления курса рубля.

