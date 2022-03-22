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РБК: Магазины duty free оказались в «критической ситуации» и просят правительство о помощи

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Российские магазины беспошлинной торговли duty free просят у властей поддержки на фоне падения спроса и пассажиропотока из-за санкций. Об этом 22 марта сообщает РБК.

Исполнительный директор Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатима Дзоблаева рассказала изданию, что в нынешней геополитической ситуации отрасль беспошлинной торговли в РФ оказалась «в самом критическом положении», и ей необходимы адресные меры поддержки для «выживания компаний».

По ее словам, спрос на товары в магазинах duty free в марте 2022 года по сравнению с январем-февралем упал в два раза, это во многом связано с тем, что после начала спецоперации на Украине страны ЕС и ряд других государств закрыли свое воздушное пространство для РФ, а Россия ответила зеркально. Резко сократилась и покупательная способность пассажиров, ведь стоимость товаров в таких магазинах, номинированная в валюте, стала непривлекательной из-за ослабления курса рубля.

Ограничения затронули и ассортимент duty free. Поставки по существующим логистическим каналам сейчас невозможны, отметила Дзоблаева, к тому же ЕС и некоторые другие страны запретили ввоз люксовых товаров в РФ. То есть в российские магазины не будут поставляться товары дороже € 300.

Среди прочего отрасль не оправилась от потерь, понесенных во время пандемии. «По оценке Евразийской ассоциации беспошлинной торговли, из-за COVID-19 рынок сократился до 70% от объема, который бы в 2019 году — с $ 600 млн до $ 400 млн в 2021 году», — уточняет РБК.

На этом фоне общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» планирует в ближайшее время инициировать обсуждение в правительстве вопроса о поддержке магазинов duty free. Президент организации Александр Калинин считает, что среди таких мер могут быть льготные кредиты, гранты, налоговые каникулы или освобождение от арендной платы со стороны аэропорта.

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Комментарии (14)

266202861
Ценник сбавьте, тогда и спрос увеличится.
155752382
Интересно, какой они внутренний курс доллара установили, раз продажи рухнули.
Ref
Тоже так подумал- если все так "резко сократилась", то пусть овощами торгуют или выращивают, например. Рыночные отношения.
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