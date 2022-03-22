Искусный стрелок, и замдиректора школы олимпийского резерва, отправился в СИЗО после пальбы на улице Правды

Колпинский районный суд на два месяца заключил под стражу Юрия Букина, обвиняемого в вооруженном хулиганстве. Об этом 22 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Следствие полагает, что вечером 20 марта Букин учинил конфликт с другим горожанином на улице Правды в поселке Саперный. Мужчина взял в руки ружье ATA VENZA BRONZE и трижды выстрелил в оппонента, «создав для последнего и окружающих тревожную обстановку из-за страха за жизнь и здоровье».



Букин вину признал и пояснил, что защищал себя. Следствие в обосновании ходатайства о заключении под стражу указало на алкогольное опьянение фигуранта в момент совершения преступления.

