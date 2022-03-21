Охота в черте города закончилась для жителя Невского района в отделе полиции

Наряд полиции прибыл на улицу Правды в Саперном после заявления местной жительницы, которая увидела драку.



У дома 2 патрульные задержали 32-летнего жителя Невского района, который представился им неработающим, сообщили «Фонтанке» 21 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.



Чуть позже в полицию пришел 33-летний житель Колпино, который сообщил, что на улице Правды у него произошел конфликт с неизвестным ему мужчиной, выстрелившим раза три в него из ружья. При этом лишь одна пуля прошла по касательной и порвала оппоненту карман с правой стороны.

