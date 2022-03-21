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Охота в черте города закончилась для жителя Невского района в отделе полиции

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Наряд полиции прибыл на улицу Правды в Саперном после заявления местной жительницы, которая увидела драку.

У дома 2 патрульные задержали 32-летнего жителя Невского района, который представился им неработающим, сообщили «Фонтанке» 21 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Чуть позже в полицию пришел 33-летний житель Колпино, который сообщил, что на улице Правды у него произошел конфликт с неизвестным ему мужчиной, выстрелившим раза три в него из ружья. При этом лишь одна пуля прошла по касательной и порвала оппоненту карман с правой стороны.

У стрелка в квартире в ходе обыска нашли целый охотничий арсенал: четыре ружья и более полутора сотен патронов.

По предварительной информации, мужчина с такими ФИО работает в одной из школ олимпийского резерва по легкой атлетике Петербурга замдиректора по спортивной работе. На звонки «Фонтанки» в учебном заведении не ответили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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Комментарии (1)

Danik
Каша какая-то. Представился, пришел и стрелок - так кто есть кто? Драка, стрельба и охота - о чем речь?
Журналистика у автора халтура или работа? Что он закончил?
Как-то стыдно за это!
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