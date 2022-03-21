Охота в черте города закончилась для жителя Невского района в отделе полиции

Наряд полиции прибыл на улицу Правды в Саперном после заявления местной жительницы, которая увидела драку.
У дома 2 патрульные задержали 32-летнего жителя Невского района, который представился им неработающим, сообщили «Фонтанке» 21 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
Чуть позже в полицию пришел 33-летний житель Колпино, который сообщил, что на улице Правды у него произошел конфликт с неизвестным ему мужчиной, выстрелившим раза три в него из ружья. При этом лишь одна пуля прошла по касательной и порвала оппоненту карман с правой стороны.
У стрелка в квартире в ходе обыска нашли целый охотничий арсенал: четыре ружья и более полутора сотен патронов.
По предварительной информации, мужчина с такими ФИО работает в одной из школ олимпийского резерва по легкой атлетике Петербурга замдиректора по спортивной работе. На звонки «Фонтанки» в учебном заведении не ответили.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».