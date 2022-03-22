Хватит всем. Беглов заявил, что муки в Петербурге достаточно, готовы даже поделиться

Петербург имеет производственные мощности, чтобы удовлетворить повышенный спрос на муку. Об этом 22 марта заявил губернатор Александр Беглов во время посещения Ленинградского комбината хлебопродуктов
«Мы убедились, что всё необходимое для производства муки в городе есть. В случае необходимости комбинат может увеличить поставки муки не только для Петербурга, но и Ленинградской области. Всё зерно поступает из российских регионов», — цитирует главу города пресс-служба Смольного.
Помимо комбината хлебопродуктов имени Кирова, производством муки в городе занимаются «Продовольственный фонд» и Петербургский мельничный комбинат. «Их продукции достаточно для бесперебойной работы хлебопекарной промышленности не только Петербурга, но и других регионов», — добавили в Смольном.
В начале марта ряд гипермаркетов в Петербурге и по всей стране ограничил объемы продаж некоторых видов товаров в одни руки. Под ограничения в том числе попала мука.