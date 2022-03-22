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Хватит всем. Беглов заявил, что муки в Петербурге достаточно, готовы даже поделиться

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Петербург имеет производственные мощности, чтобы удовлетворить повышенный спрос на муку. Об этом 22 марта заявил губернатор Александр Беглов во время посещения Ленинградского комбината хлебопродуктов имени С. М. Кирова — «Мельница Кирова».

«Мы убедились, что всё необходимое для производства муки в городе есть. В случае необходимости комбинат может увеличить поставки муки не только для Петербурга, но и Ленинградской области. Всё зерно поступает из российских регионов», — цитирует главу города пресс-служба Смольного.

Помимо комбината хлебопродуктов имени Кирова, производством муки в городе занимаются «Продовольственный фонд» и Петербургский мельничный комбинат. «Их продукции достаточно для бесперебойной работы хлебопекарной промышленности не только Петербурга, но и других регионов», — добавили в Смольном.

В начале марта ряд гипермаркетов в Петербурге и по всей стране ограничил объемы продаж некоторых видов товаров в одни руки. Под ограничения в том числе попала мука.

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Комментарии (15)

267086865
Только мукой? А по остальным продуктам?
Muzzy
Да мукой всем магазины завалены) Вообще, мне нравится стратегия усатого, как в истории про мужика, который пришел к врачу с больной ногой и получил в ответ, что у него здоровые легкие, можно выписывать!)
Фомальгаут
Вспомним блокаду......Нам не впервой......
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