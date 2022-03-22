Хватит всем. Беглов заявил, что муки в Петербурге достаточно, готовы даже поделиться

Петербург имеет производственные мощности, чтобы удовлетворить повышенный спрос на муку. Об этом 22 марта заявил губернатор Александр Беглов во время посещения Ленинградского комбината хлебопродуктов имени С. М. Кирова — «Мельница Кирова».



«Мы убедились, что всё необходимое для производства муки в городе есть. В случае необходимости комбинат может увеличить поставки муки не только для Петербурга, но и Ленинградской области. Всё зерно поступает из российских регионов», — цитирует главу города пресс-служба Смольного.

