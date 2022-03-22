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На Светогорском комбинате показали, как «разрулили» кризис с офисной бумагой

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После сообщений о том, что Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат столкнулся со сложностями в поставке импортируемых химикатов, в компании показали, как загружают на склад новую офисную Есо-бумагу. Видео 22 марта опубликовал официальный телеграм-канал пресс-службы Ленобласти.

Админка Ленобласти / Telegram

На Светогорском комбинате «Фонтанке» прокомментировали, что не останавливали производственный цикл. «Практически за неделю мы разработали и подготовили к запуску новую линейку продукции, которая включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, в числе которой новая офисная бумага SvetoCopy ECO», — доложили в пресс-службе ЦБК.

Ранее «Фонтанка» писала, что из-за западных санкций бумажники остались без важного химреагента на основе хлора, который отбеливает офисную бумагу и делает ее белоснежной, и были вынуждены остановить линию по ее производству. Недостаток офисной бумаги в продаже спровоцировал скачок спроса на нее и неконтролируемый рост цен у спекулянтов. Но бумажники сориентировались и стали выпускать бумагу из полубеленой целлюлозы. «В ее производстве химикаты не используются», — рассказали в компании.

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Комментарии (34)

Фомальгаут
Браво, Светогорск! Совместим туалетную бумагу с офисной!
мухомор
я очень надеюсь, что вся эта ситуация как минимум сподвигнет всю бюрократию к снижению потребления бумаги. не потому что её мало, она дорогая или жалко деревца. а потому что в 2022 году требовать в отделе ФМС при выдаче загранника бумажную копию обычного паспорта выданного этим же ФМС это не совсем нормально.
allyouneedislove
судя по видео - это А3 формат
а всем нужен А4
т.е. проблема не решилась...
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