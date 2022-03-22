На Светогорском комбинате показали, как «разрулили» кризис с офисной бумагой

После сообщений о том, что Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат столкнулся со сложностями в поставке импортируемых химикатов, в компании показали, как загружают на склад новую офисную Есо-бумагу. Видео 22 марта опубликовал официальный телеграм-канал пресс-службы Ленобласти.
Админка Ленобласти / Telegram
На Светогорском комбинате «Фонтанке» прокомментировали, что не останавливали производственный цикл. «Практически за неделю мы разработали и подготовили к запуску новую линейку продукции, которая включает в себя различные сорта и виды небеленой офисной и офсетной бумаги, в числе которой новая офисная бумага SvetoCopy ECO», — доложили в пресс-службе ЦБК.
Ранее «Фонтанка» писала, что из-за западных санкций бумажники остались без важного химреагента на основе хлора, который отбеливает офисную бумагу и делает ее белоснежной, и были вынуждены остановить линию по ее производству. Недостаток офисной бумаги в продаже спровоцировал скачок спроса на нее и неконтролируемый рост цен у спекулянтов. Но бумажники сориентировались и стали выпускать бумагу из полубеленой целлюлозы. «В ее производстве химикаты не используются», — рассказали в компании.