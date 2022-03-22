Госдума приняла налоговые льготы для резидентов российских офшоров

Госдума 22 марта приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов России (САР). Он дает право переезда в САР молодым иностранным компаниям и регистрации в них международных личных фондов граждан.

Документ смягчает критерии для организаций, желающих получить статус международной холдинговой компании (МХК) для переезда в САР. Стать МХК теперь сможет и более молодой бизнес, который был создан до 1 марта 2022 года.



До 2036 года для МХК устанавливается пониженная ставка налога на прибыль по доходам в виде дивидендов: 5 % по полученным и 10 % по выплаченным МХК доходам. Не будет облагаться налогом и имущество международной компании, расположенное за пределами РФ, если оно используется при реализации проектов по геологии, разведке и добыче полезных ископаемых. Также закон предусматривает применение нулевой ставки налога на прибыль от операций по акциям для МХК, редомициляция которых сопровождалась реорганизацией из-за введенных ограничений. Закон разработан с целью формирования привлекательной инвестиционной среды, стимулирования перевода иностранных компаний в российскую юрисдикцию, говорится в пояснительной записке правительства.

САРы созданы в РФ в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В САРах уже 60 резидентов, в том числе 55 на острове Октябрьский и пять на острове Русский.

