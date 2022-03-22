Госдума приняла налоговые льготы для резидентов российских офшоров

Госдума 22 марта приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов России (САР). Он дает право переезда в САР молодым иностранным компаниям и регистрации в них международных личных фондов граждан.
Документ смягчает критерии для организаций, желающих получить статус международной холдинговой компании (МХК) для переезда в САР. Стать МХК теперь сможет и более молодой бизнес, который был создан до 1 марта 2022 года.
До 2036 года для МХК устанавливается пониженная ставка налога на прибыль по доходам в виде дивидендов:
Закон разработан с целью формирования привлекательной инвестиционной среды, стимулирования перевода иностранных компаний в российскую юрисдикцию, говорится в пояснительной записке правительства.
САРы созданы в РФ в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). В САРах уже 60 резидентов, в том числе 55 на острове Октябрьский и пять на острове Русский.
В 2020 году «Фонтанка» уже писала о переездах компаний в САР. Тогда эксперты отмечали, что идея перебраться в один из специальных административных районов в Калининграде или Владивостоке не вызывает особого энтузиазма у предпринимателей. Многие компании предпочитали оставаться зарегистрированными в Нидерландах, на Кипре или Британских Виргинских островах, что позволяло им выводить деньги за рубеж и платить меньше налогов. Однако крупные компании всё же начали перевод бизнеса в Россию. Так, «Русал» объявил об открытии офиса в Калининградской области в сентябре 2020 года, а торговая сеть «Лента» сообщила о редомициляции (смене страны регистрации и юридического адреса компании) в феврале 2021 года.