Эксперты прогнозируют вторую волну оттока IT-специалистов из России в апреле

Отъезд из России до 100 тысяч IT-специалистов прогнозирует Российская ассоциация электронных коммуникаций, сообщает 22 марта РИА Новости.



Вторую волну оттока представителей отрасли ждут в апреле. «Первая волна — 50–70 тысяч человек — уже уехала», — рассказал глава РАЕК Сергей Плуготаренко.



Одними из сдерживающих факторов он назвал дорогие билеты из России, возросшую стоимость на аренду жилья и трудности перевода денег за рубеж.



Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская подтвердила, что проблема оттока кадров действительно существует. Большое количество IT-специалистов, уехав из России, осели в ближнем зарубежье и даже не уволились. «Табуны» айтишников, которые «не разбирая дороги, куда-то помчались», могут остановить, по ее мнению, не столько материальные меры, а пропаганда, успокоение и другие пиар-мероприятия.

