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Эксперты прогнозируют вторую волну оттока IT-специалистов из России в апреле

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Отъезд из России до 100 тысяч IT-специалистов прогнозирует Российская ассоциация электронных коммуникаций, сообщает 22 марта РИА Новости.

Вторую волну оттока представителей отрасли ждут в апреле. «Первая волна — 50–70 тысяч человек — уже уехала», — рассказал глава РАЕК Сергей Плуготаренко.

Одними из сдерживающих факторов он назвал дорогие билеты из России, возросшую стоимость на аренду жилья и трудности перевода денег за рубеж.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская подтвердила, что проблема оттока кадров действительно существует. Большое количество IT-специалистов, уехав из России, осели в ближнем зарубежье и даже не уволились. «Табуны» айтишников, которые «не разбирая дороги, куда-то помчались», могут остановить, по ее мнению, не столько материальные меры, а пропаганда, успокоение и другие пиар-мероприятия.

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Комментарии (55)

274537755
Через неделю после начала "спецоперации" из питерского офиса Газпрома за рубеж свалили 36 спецов по программированию и базам данных. всё, что надо знать о "спецоперации" по уничтожению России.
***_555
Рынок жилой и коммерческой недвижимости некоторых стран очень ожил.
valua
пиар, разъяснения, тоже придумали. выездные визы - проверено временем!
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