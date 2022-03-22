Теперь не только армия. Госдума ввела ответственность за фейки о работе всех госорганов РФ за рубежом

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли поправки, которые вводят ответственность за фейки о работе госорганов России за рубежом. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и КоАП, говорится 22 марта на сайте нижней палаты парламента.



«Законами дополняются уже принятые и вступившие в силу нормы об административной и уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ», — сказано в сообщении.



За публичное распространение «заведомо ложной информации, содержащей данные об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» будет грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

