Теперь не только армия. Госдума ввела ответственность за фейки о работе всех госорганов РФ за рубежом

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтении приняли поправки, которые вводят ответственность за фейки о работе госорганов России за рубежом. Изменения вносятся в Уголовный кодекс и КоАП, говорится 22 марта на сайте нижней палаты парламента.
«Законами дополняются уже принятые и вступившие в силу нормы об административной и уголовной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил РФ», — сказано в сообщении.
За публичное распространение «заведомо ложной информации, содержащей данные об исполнении государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» будет грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.
Если то же деяние совершено группой лиц, либо с использованием служебного положения, из корыстных побуждений или «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды», то виновным будет грозить штраф от 3 до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. В случае если распространение фейков повлечет тяжкие последствия, такие преступления будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.
Кроме того, введены административные штрафы за дискредитацию работы госорганов России за границей. Для физлиц они составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Уголовное наказание будет грозить, если гражданин привлекался к административной ответственности по этой статье в течение года, в этом случае человек рискует оказаться за решеткой на срок до 5 лет.
Закон об ответственности за фейки о российской армии был подписан президентом Путиным 4 марта.