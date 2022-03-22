Минздрав заявил, что контролирует ситуацию с поставкой препаратов и предлагает отечественные аналоги

Минздрав России и Росздравнадзор держат на постоянном контроле ситуацию с поставками лекарств, большинство препаратов можно заменить российскими аналогами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения 22 марта сообщает РИА Новости.



Ранее Росздравнадзор получал письма о прекращении поставок препаратов «Беталок» (МНН: метопролол), «Медрол» компании «Пфайзер» (МНН: метилпреднизолон) и «Метипред» компании «Орион (МНН: метилпреднизолон), уточнили в пресс-службе.



Препарат с торговым наименованием «Солу-кортеф» (МНН: гидрокортизон) не вводился в гражданский оборот производителем в 2021 и 2022 годах, отметили в Минздраве.

