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Минздрав заявил, что контролирует ситуацию с поставкой препаратов и предлагает отечественные аналоги

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Минздрав России и Росздравнадзор держат на постоянном контроле ситуацию с поставками лекарств, большинство препаратов можно заменить российскими аналогами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения 22 марта сообщает РИА Новости.

Ранее Росздравнадзор получал письма о прекращении поставок препаратов «Беталок» (МНН: метопролол), «Медрол» компании «Пфайзер» (МНН: метилпреднизолон) и «Метипред» компании «Орион (МНН: метилпреднизолон), уточнили в пресс-службе.

Препарат с торговым наименованием «Солу-кортеф» (МНН: гидрокортизон) не вводился в гражданский оборот производителем в 2021 и 2022 годах, отметили в Минздраве.

«У большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом в различных лекарственных формах как российского, так и иностранного производства», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее были опубликованы результаты опроса среди российских врачей — они отметили, что столкнулись с нехваткой 80 препаратов. При этом профессиональное сообщество констатировало, что пик дефицита пройден, он был вызван ажиотажным спросом.

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Комментарии (3)

VKuser86771196
Не аналоги предлагают, а дешёвое говно, которое принимать надо не одну таблетку, а несколько.
vfhbr
Главе Минздрава выдать орден!
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