Рост цен на новостройки в регионах перегнал Петербург и Москву

Первое место среди городов с населением более 500 тыс. человек заняла Рязань. Средняя цена 1 кв. м в городе выросла на 30% –– с 73,3 тыс. до 96 тыс. руб., сообщает во вторник, 22 марта, «РБК-недвижимость» со ссылкой на исследование «ЦИАН-аналитика».



Второе место занимает Челябинск, где средняя цена «квадрата» выросла на 29% — до 89,3 тыс. руб. с начала года. Третьей идет Казань со средней ценой 161,7 тыс. руб. за 1 кв. м и ростом на 25%.



Четвертое место с ростом 22% делят между собой Иркутск (97,7 тыс. руб.), Барнаул (88,8 тыс. руб.), Киров (69,5 тыс. руб.) и Саратов (63 тыс. руб.). Ярославль в этом рейтинге на пятом месте (+20%, до 111,6 тыс.).

