Рост цен на новостройки в регионах перегнал Петербург и Москву

Первое место среди городов с населением более 500 тыс. человек заняла Рязань. Средняя цена 1 кв. м в городе выросла на 30% –– с 73,3 тыс. до 96 тыс. руб., сообщает во вторник, 22 марта, «РБК-недвижимость» со ссылкой на исследование «ЦИАН-аналитика».
Второе место занимает Челябинск, где средняя цена «квадрата» выросла на 29% — до 89,3 тыс. руб. с начала года. Третьей идет Казань со средней ценой 161,7 тыс. руб. за 1 кв. м и ростом на 25%.
Четвертое место с ростом 22% делят между собой Иркутск (97,7 тыс. руб.), Барнаул (88,8 тыс. руб.), Киров (69,5 тыс. руб.) и Саратов (63 тыс. руб.). Ярославль в этом рейтинге на пятом месте (+20%, до 111,6 тыс.).
В Петербурге цена 1 кв. м новостроек увеличилась на 12% и составила 222, 7 тыс. руб., в 2021 году средняя цена была 198,9 тыс. руб. Москва занимает 32-е место. Стоимость 1 кв. м новостроек в столице выросла с начала года всего на 3% — с 302 тыс. до 310,8 тыс. руб., оценивает ЦИАН. В среднем цена на первичном рынке 50 крупных городов увеличилась на 13% (с 95,9 тыс. до 108,8 тыс. руб. за 1 кв. м).
Руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов считает, что цена первичного «квадрата» растет из-за ряда факторов. Один из них –– это изменение структуры предложения –– более доступные лоты раскупаются довольно быстро, поэтому на рынке остаются наиболее дорогие предложения. После решения ЦБ об увеличении ключевой ставки отдельные застройщики проиндексировали цены в новостройках.
«Частично на рост стоимости повлияло и удорожание строительства, связанное с логистическими проблемами в поставке строительных материалов. Кроме того, с начала года в среднем на 13% сократился объем предложения в анализируемых локациях — особенно стремительное сокращение пришлось на последний месяц. Это также повлияло на рост цен», — комментирует эксперт.