В Петербурге осталось меньше 3000 коронавирусных коек

Как говорится в эпидемиологической справке от 22 марта, всего лечение в коронавирусных больницах Петербурга проходит 2 301 пациент. Из них 245 — в реанимации, а 72 подключены к ИВЛ. Еще 17 тысяч петербуржцев лечатся амбулаторно.



В середине марта городской комитет по здравоохранению объявил о завершении пятой волны COVID-19 в Петербурге и планах по сворачиванию «красных зон».

