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В Петербурге осталось меньше 3000 коронавирусных коек

Число мест в «красных зонах» Петербурга снизилось до 2 867. Они развернуты в 11 городских и трех федеральных стационарах, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в эпидемиологической справке от 22 марта, всего лечение в коронавирусных больницах Петербурга проходит 2 301 пациент. Из них 245 — в реанимации, а 72 подключены к ИВЛ. Еще 17 тысяч петербуржцев лечатся амбулаторно.

В середине марта городской комитет по здравоохранению объявил о завершении пятой волны COVID-19 в Петербурге и планах по сворачиванию «красных зон».

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