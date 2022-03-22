В Петербурге активистов увозят из домов в суды за пацифистскую акцию в начале марта

В Петербурге сотрудники полиции продолжают приходить домой к активистам, ранее задержанным на несанкционированной пацифистской акции. Об этом «Фонтанке» стало известно утром 22 марта. По данным телеграм-канала «Задержания Санкт-Петербург», в суды увезли, в частности, Илью Асиновского и Владимира Минина.



Асиновскому вменяют организацию массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшую нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ). На Минина был составлен протокол об участии в несанкционированном собрании, которое привело к помехам в работе транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). Оба были задержаны 6 марта.

